粉絲點歌1首太經典！「周杰倫被激到」飆完高音爽笑　網狂重播

▲周杰倫大巨蛋嗨唱，歌迷聽得如癡如醉。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



網搜小組／劉維榛報導

周杰倫昨（5日）大巨蛋演唱會超嗨，現場歌迷K歌也實力堅強，一名藝名「蕭郎」男粉絲點名要唱擱淺，周董則笑回要用比較嗨的態度去唱，結果唱到副歌高音，讓現場民眾感動驚呼「杰倫被激到高音、轉音，通通甩上去」，還發現飆完音暗自爽笑的神情，「我真的驚呆了！」

一名網友Threads驚呼，看到歌迷一開口就點歌「擱淺」，還沒唱之前，周杰倫不忘提醒要用嗨的態度來唱這首歌，讓全場感動又尖叫，「報告～周董唱上去了，擱淺傳奇重現，沒可能打網球打到回春20年，飆完表情還在暗爽笑！」

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另一位歌迷也滿滿感動直呼，「全台第一個天選之人，有夠好聽！杰倫被激到高音、轉音，通通甩上去，後面好幾個也超好聽，還是台灣人其實都很會唱歌？」

底下網友紛紛重播狂呼，「嚇到欸！我還很認真看是哪個藝人，很像蕭敬騰的聲音欸」、「好勝心強的男人，真的不能被激」、「杰倫唱得好好聽，跟我當年聽到的一樣」、「我真的驚呆了」、「台灣人是真的很會唱」、「這是主場，台灣人不能漏氣～好羨慕 」、「好有當年跟朋友在KTV飆歌的感覺喔」、「太太太好聽了吧～搶到票真的很幸福」。

除了擱淺，另一名男歌迷點唱「退後」也展現好歌喉，周董還幫他合音，讓網友羨慕直呼此生無憾，「這個現場聽超頂，女友還一直說唱得比杰倫好」、「沒耳麥還可以這樣唱，杰倫要被逼慘了」、「沒有耳機還能唱得準，太強了」、「跪求神級粉絲之後唱完整首」。而兩人唱完，周杰倫直呼，每一個大合唱都會讓人很感動。