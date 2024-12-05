搶不到！球迷攔超商宅配車搶12強版《職棒雜誌》　蔡其昌：會再刷一版

▲我國12強代表隊奪冠合照。（圖／翻攝tsaimimi0416）



記者杜冠霖／台北報導

我國12強代表隊在冠軍賽以4：0完封日本武士隊，成功奪下隊史首座世界冠軍，更終結日本在國際賽事27連勝，全台陷入棒球狂熱。而12月號《職棒雜誌》隨刊附贈一張冠軍主題海報，今（5日）一上架就造成民眾瘋搶，也有不少球迷哀怨搶不到。對此，中華職棒會長蔡其昌今受訪時表示，還有球迷三更半夜到超商攔宅配車，謝謝大家支持選手，也跟球迷朋友抱歉，聯盟這兩天會做統計，如果很多球迷沒買到，聯盟會再刷一版。

此次代表隊身影將收錄在《職棒雜誌》裡，12月5日正式上架。對此，蔡其昌日前就預告，「這期職棒雜誌即將發行，這期沒買，後悔一生！隨刊附贈海報一張，會長一樣叮嚀同仁海報照片以教練球員為主！」而雜誌今一上架就造成民眾瘋搶，也有不少球迷哀怨搶不到。

對此，蔡其昌受訪時表示，早上看了一下社群，球迷三更半夜就到超商攔截宅配車，很多球迷一次都買好幾本，這次有三款海報，球迷可能想一次蒐集，非常感謝，大家這麼支持這些選手、聯盟，真的謝謝大家。

蔡其昌指出，如果這次還是有很多球迷買不到，聯盟會再刷一版，很多球迷可能不是太了解，這有庫存問題，如果大家沒買、庫存量太大，聯盟虧損就會很大，所以先刷兩版、如果有需求就再刷第三版。

蔡其昌坦言，跟球迷朋友抱歉，如果今天還沒有買到，聯盟這兩天會再做統計，各大通路商如果都沒有了，聯盟會考慮再刷一版，滿足大家需要，球迷買職棒雜誌主要是紀念，棒球迷都知道這個冠軍盼了至少30年，下一個冠軍還不知道在哪裡，這是台灣棒球歷史性光榮時刻，大家都想買一本紀念。

蔡其昌強調，聯盟會盡量服務大家、滿足大家需求，首印第一批是六萬本，如果大家買不到會想辦法再刷一版。

