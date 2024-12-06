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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誤將網友言論當陳昭姿發言　郭昱晴當面致歉、陳昭姿接受並回送書

記者杜冠霖／台北報導

衛環委員會5日審議「人工生殖法草案」，綠委郭昱晴控陳昭姿曾公開說：「養子對我而言終究是外人。」等言論，陳昭姿在臉書控訴郭昱晴造謠傷害她的孩子，要求「郭昱晴請立即公開道歉！」郭昨赴陳昭姿社群道歉，今（6日）也在議場前與陳昭姿致歉並獻花，表達自己將網友意見誤以為是陳昭姿發言，「這是我的疏失。」陳昭姿則回送推動代孕議題寫的書，陳表示，接受郭昱晴委員誠心的道歉，「願與郭昱晴委員分享我的人生，希望這件事情盡快過去。」

▲▼民進黨立委郭昱晴與民眾黨立委陳昭姿受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委郭昱晴與民眾黨立委陳昭姿受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

郭昱晴表示，昨天第一時間就有道歉，針對個人失言概括承受，也到陳昭姿的社群留言，相信她有看見，這部分自己確實沒有明察，把網友對陳昭姿的意見誤以為是她的發言，「這是我的疏失，辦公室同仁就像弟弟妹妹，可能想要保護委員，回應時有些缺失，希望責任由我扛起，不要攻擊這些小朋友，他們已經很辛苦。」

郭昱晴強調，未來在各種場合發言會更加謹言慎行，也跟陳昭姿委員致上我最深歉意。

陳昭姿則回應，自己接受郭昱晴委員誠心的道歉，也將20年前推動代孕寫的書送給郭委員，了解一下她們推動的心情與過程，當年陳建仁就是讀了這本書才接見我，並有後續一連串公民會議跟國健署民調，謝謝郭昱晴願意收下這本書，「願與郭昱晴委員分享我的人生，希望這件事情風平浪靜、盡快過去。」

對於代孕議題，郭昱晴表示，特別謝謝陳昭姿委員，每個女人都有自己的故事，但也要說明，每個女人可能因為先天健康因素有影響，不要把罪攬在自己身上，用生與不生定義一個女人非常不公平，非常謝謝陳昭姿委員接受我的道歉，昨天第一時間已經很多網友要求我公開道歉，自己昨天已經道歉，今天也致上最深歉意。

郭昱晴透露，自己是高齡產婦，42歲才生下兒子，當時懷孕時就有很多人開玩笑，孕婦很容易有健康問題，自己對代理孕母立場沒有改變、茲事體大，希望跟人工生殖法案脫鉤，也能夠理解每個女人面對生育問題有各自期待，希望藉由不同管道，生或養都是感情投入，養父母對孩子的愛也不會有任何差別，這是我個人意見。

對該議題，陳昭姿也回應，尊重，全世界30多個國家允許代孕，很多制度可以學習。收養過程相當辛苦，要如何讓沒有血緣關係的孩子健康、平安且有安全感的長大，我國收養終止率高達57%、非常嚇人，這是困難功課，沒有人生孩子是準備送給人家，都有背後因素，希望立委們能多多傾聽這樣的經驗，盡量讓大家做選擇，若淪為地下化才是傷害國民。
 

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