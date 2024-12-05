西門町萬年大樓店家「詐騙吉伊卡哇一番賞」　北市消保官回應了

▲西門町萬年商業大樓。（資料圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市西門町萬年大樓有許多玩具店商家會自製「一番賞」抽獎遊戲，讓顧客可以用小錢博大獎；但近日有民眾在臉書踢爆，萬年大樓某商家出現「一番賞詐騙」，抽獎盒裡沒有最貴的2個獎項，氣到抽獎者打電話報警。對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍表示，若標示有大獎卻與事實不符，已涉嫌刑事詐欺，可向警檢單位報案告發。

針對網友反映購買商家自製「一番賞」卻沒有最大獎2支籤？台北市法務局主任消保官楊麗萍5日回應，業者販售「一番賞」，應揭露各種獎項名稱、樣式、數量、是否混套，以及已抽出與剩餘的獎項及數量，若未正確揭露而有虛偽誤導隱匿情事，主管機關可要求業者改善，未改善者依《台北市消費者保護自治條例》可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

楊麗萍提及，「一番賞」每套籤都有獨立序號，消費者可於消費前核對序號號碼，避免店家暗中混籤，並要求清點籤數，檢視與籤紙回收表上剩餘數量是否相符、序號是否一致。若業者標示有大獎但卻與實際不符，已涉嫌刑事詐欺，民眾可向警檢單位報案告發，權益因而受損的消費者並可向業者索賠。

有網友在臉書社團「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ 資訊分享交流♪」發文表示，奉勸到萬年大樓玩自製一番賞時，務必要小心謹慎，就算是包套也要打開所有獎項，不要傻呼呼上當，因為有些一番賞裡面「根本沒有夢想」，導致許多人無形之中被黑心商人騙錢還不自知。

貼文一出，意外有不少人認出該間店家，紛紛留言指控「他幾乎都是賣盜版的東西欸！上次走過去看我有帶娃包然後說哇好可愛喔！直接塞一張盜版吉伊卡哇卡片給我」、「這間自製我抽過，當時中卡包，居然還是盜版的，從此以後不進去，原來根本還沒有大獎」、「這家很多盜版卡片。」

也有苦主說，得知這個消息後有私訊店家，對方有退還當時抽得金額。另一人也留言，「謝謝大家幫忙，已拿到退還款項。」

另外，有網友貼出一張截圖稱店家已承認並道歉，截圖文字為「事件發生當下，我們已迅速與消費者達成和解，除了全額退還消費金額外，我們還額外提供了近1萬元的商品和5000元現金，以表達我們的誠意。這次的錯誤完全是我們的責任，我們將認真檢討並改進。」

該截圖中的店家文字寫道，為避免類似情況再次發生，會取消「洞洞樂」活動，未來將改採更透明、更精確的抽獎方式，確保簽數和獎品標示準確無誤。此外，針對11月30日和12月1日參與此套「洞洞樂」活動的顧客，請將抽獎所得的物品帶回門市，「我們將為您退還款項，並贈送您所抽中的獎品作為補償。」

店家稱，「對於本次事件我們責無旁貸，再次向大家致上最深的歉意，我們承諾將以此為鑑，持續提升服務品質，努力贏回大家的信任」。

▼店家疑透過LINE道歉。（圖／翻攝自吉伊卡哇chiikawa ちいかわ 資訊分享交流♪）