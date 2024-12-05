達美樂「起司火山披薩」回來了！外帶限時半價　最低345元能吃到

▲達美樂「起司火山披薩」全系列重磅回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歲末年終佳節將至，速食品牌「達美樂」超強派對神器「起司火山披薩」宣布強勢回歸，濃郁巧達起司結合立體火山造型超吸睛，且全口味皆可搭配此款披薩，即日起正式上市，還可享限時半價優惠。

▲披薩中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，吸睛度十足。

達美樂今年初上市2周即售罄的「起司火山披薩」回來了，在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味（黃金系列除外）皆可做成起司火山披薩，把披薩沾進滿滿起司熔岩中，大口咬下炸出濃濃起司香，美味更升級，即日起正式上市，還可享限時半價優惠，最低345元就能吃到，以及799元、1199元的起司火山套餐選擇。

為歡慶新品上市，達美樂三重三信門市也將於12月12日免費送「100份起司火山披薩」邀請民眾試吃，當日排隊的消費者還可額外參加抽獎活動，有機會獲得「火山披薩」系列神秘限定新品，預計抽出5位幸運兒，活動詳情以達美樂臉書粉專為主。

▲Popeyes台北101店推限定「登峰造極海陸堡」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，美國知名連鎖速食店「Popeyes」全台第3間「台北101門市」也於4日正式開幕，並推出限定版「登峰造極海陸堡」，選用布里歐麵包夾著酥脆炸雞、鮮美蝦排，搭配濃郁檸檬奶油乳酪醬汁及新鮮萵苣，售價174元。

▲全門市推2款聖誕新品「每口都是巧克力比司吉」、「綿雲絲滑熱巧克力」。

全門市則同步開賣聖誕限定新品，「每口都是巧克力比司吉」選用特製可可製成外酥內軟的巧克力比司吉，售價68元；「綿雲絲滑熱巧克力」是濃郁熱可可滋味搭配絲滑奶香，售價78元；還有「聖誕狂歡套餐」，內含鬆脆小鮮肉雞塊6塊+每口都是巧克力比司吉1個+綿雲絲滑熱巧克力1杯，售價225元。