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東森購物攜手adidas推出獨家防水高性能外套　24日凌晨開賣

▲▼東森購物攜手adidas推出獨家防水高性能外套　24日凌晨開賣。（圖／東森購物提供）

▲adidas防水高性能外套將於11月24日凌晨零點在東森購物47頻道限量開賣，超值優惠只此一次。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

寒流即將來襲，東森購物與adidas聯手推出全台獨家防水高性能外套，挑戰市場最低價，原價4,999元，只賣2,999元，並加碼贈送專屬機能上衣。此次活動將於11月24日凌晨零點在東森購物47頻道開賣，數量有限，搶購時刻即將到來。

該款adidas 4.0防水高性能外套採用親膚柔軟且透氣排汗的材質，能在濕冷的冬天提供全天候的舒適穿搭。外套結合高性能防水設計，讓消費者無懼寒風冷雨挑戰，成為冬季不可或缺的保暖選擇。全台僅限東森購物販售，專屬限量的尊榮感更添吸引力。

東森購物此次優惠史無前例，價格直降2,000元，並提供高達50%的東森幣回饋，相當於再省下一半費用。透過東森Live平台全台獨家銷售，購物門檻更低。

▲▼東森購物攜手adidas推出獨家防水高性能外套　24日凌晨開賣。（圖／東森購物提供）

▲adidas 4.0防水高性能外套以高性能防水設計對抗濕冷天氣，無論風雨侵襲，依然保持乾爽舒適，成為冬季必備單品。

為迎接冬季購物熱潮，東森購物同步推出多項活動，如「黑五搶先GO購」，讓消費者能享受全年最低價的優惠。電視通路消費滿額加購福袋活動更提供贏取高價值家電的機會，僅需299元就能參加抽獎，有機會帶回冰箱或洗衣機。累積消費滿100萬元的顧客，還能獲得豪華雙人郵輪之旅。

為感謝消費者的支持，東森購物在25週年之際推出這波超值活動，將高品質商品與極致優惠結合，打造最具吸引力的購物盛宴。11月24日（週日）凌晨零點準時開賣，請鎖定東森購物47頻道。

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