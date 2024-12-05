涉投資詐騙6000萬被拘提　「虛幣女神」胞兄遭聲押禁見

▲虛擬貨幣女神張于庭(左)與哥哥張翰林涉嫌詐騙洗錢案遭檢警偵辦中。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

被稱為虛擬貨幣女神的張于庭，因涉嫌幫黃金大亨洗錢，正遭檢警偵辦中，和張于庭一起處理虛幣交易的哥哥張瀚林也是清查對象，但張瀚林與幣竟交易所負責人許冠智滯留海外1年多，日前接獲檢察官傳喚通知返台後，許冠智與張瀚林立即因涉嫌投資詐騙約6000萬元被警方拘捕，台北地檢署檢察官4日深夜依詐欺等罪向法院聲請將張、許2人羈押禁見。

檢警涉足88會館不當場所案爆發後，88會館負責人郭哲敏，以及瑞森銀樓涂誠文兩大洗錢集團的案情也逐漸披露，台北地檢署偵辦懷疑涂誠文除了涉嫌非法地下匯兌外，近年疑似找到虛擬貨幣平台「幣竟交易所」協助洗錢。

台北地檢署在2023年11月間發動搜索約談，但涂誠文卻人間蒸發，檢察官緊急發布通緝，涉案的幣竟公司營運長張于庭、幽默科技董事長徐輊翔，及銀樓員工等5人則被檢察官聲押禁見獲准。

為釐清涂誠文與幣竟公司的關係，檢察官傳喚出境超過1年的幣竟公司負責人許冠智到案，沒想到此時另有民眾提告，稱遭到投資詐騙，損失金額約達6000萬元，檢警另案展開偵辦，發現準備出庭的許冠智與張瀚林已抵台，因此展開行動，將許、張拘提到案後聲押。