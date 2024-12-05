　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉投資詐騙6000萬被拘提　「虛幣女神」胞兄遭聲押禁見

▲▼幣竟執行長張瀚林。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲虛擬貨幣女神張于庭(左)與哥哥張翰林涉嫌詐騙洗錢案遭檢警偵辦中。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

被稱為虛擬貨幣女神的張于庭，因涉嫌幫黃金大亨洗錢，正遭檢警偵辦中，和張于庭一起處理虛幣交易的哥哥張瀚林也是清查對象，但張瀚林與幣竟交易所負責人許冠智滯留海外1年多，日前接獲檢察官傳喚通知返台後，許冠智與張瀚林立即因涉嫌投資詐騙約6000萬元被警方拘捕，台北地檢署檢察官4日深夜依詐欺等罪向法院聲請將張、許2人羈押禁見。

檢警涉足88會館不當場所案爆發後，88會館負責人郭哲敏，以及瑞森銀樓涂誠文兩大洗錢集團的案情也逐漸披露，台北地檢署偵辦懷疑涂誠文除了涉嫌非法地下匯兌外，近年疑似找到虛擬貨幣平台「幣竟交易所」協助洗錢。

台北地檢署在2023年11月間發動搜索約談，但涂誠文卻人間蒸發，檢察官緊急發布通緝，涉案的幣竟公司營運長張于庭、幽默科技董事長徐輊翔，及銀樓員工等5人則被檢察官聲押禁見獲准。

為釐清涂誠文與幣竟公司的關係，檢察官傳喚出境超過1年的幣竟公司負責人許冠智到案，沒想到此時另有民眾提告，稱遭到投資詐騙，損失金額約達6000萬元，檢警另案展開偵辦，發現準備出庭的許冠智與張瀚林已抵台，因此展開行動，將許、張拘提到案後聲押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／史上最速「達陣百元ETF」出爐！
隔牆聽周杰倫開唱！大巨蛋餐廳「5家訂位全滿」
快訊／比特幣衝破10萬美元！　刷歷史新高
又是「喪屍」！　連掃17車撞進超商
最新民調！　73％民眾「支持彈劾尹錫悅」
稱「中國台北」遭行政處分　復旦女大生自責哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

翁茂鍾炒股獲判無罪定讞　檢察總長提非常上訴遭最高院駁回

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信：原諒我的過失

台中婦遭反鎖陽台呼救沒人理　冒險爬牆下3樓腿軟終於被發現

影射蘇治芬「光電黑金」　黃國昌挨告加重誹謗...結果出爐

超貴薑母鴨！LEXUS駕駛拒酒測　慘遭拔牌吊照...再噴18萬

幫騙195萬元只拿到2000元　車手還要被關1年4個月

涉投資詐騙6000萬被拘提　「虛幣女神」胞兄遭聲押禁見

變態主任性騷4女學生「給妳吃糖」摸下體　遭解聘終身不任用

游泳教練沉14分鐘離奇溺斃！家屬悲慟返現場招魂　提9疑點要真相

A走報廢車床機台當廢鐵賣　陸官士官長、退役女士官被起訴

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

柳演錫激將法「讓蔡秀彬睡旁邊」　聽到她聲音超開心...嘴硬喊好醜XD

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

翁茂鍾炒股獲判無罪定讞　檢察總長提非常上訴遭最高院駁回

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信：原諒我的過失

台中婦遭反鎖陽台呼救沒人理　冒險爬牆下3樓腿軟終於被發現

影射蘇治芬「光電黑金」　黃國昌挨告加重誹謗...結果出爐

超貴薑母鴨！LEXUS駕駛拒酒測　慘遭拔牌吊照...再噴18萬

幫騙195萬元只拿到2000元　車手還要被關1年4個月

涉投資詐騙6000萬被拘提　「虛幣女神」胞兄遭聲押禁見

變態主任性騷4女學生「給妳吃糖」摸下體　遭解聘終身不任用

游泳教練沉14分鐘離奇溺斃！家屬悲慟返現場招魂　提9疑點要真相

A走報廢車床機台當廢鐵賣　陸官士官長、退役女士官被起訴

翁茂鍾炒股獲判無罪定讞　檢察總長提非常上訴遭最高院駁回

上靈修課「喝青蛙毒液排毒」　女演員恐怖嘔吐腹瀉幾小時後死亡

嘉南藥理大學攜手中信　成立「台灣智慧醫藥管理大學聯盟」

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信：原諒我的過失

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

雲科工秋季千人農博公園健走　踏出凝企業凝聚力

馬自達「BT-50皮卡車」改款！新增2.2柴油動力、折新台幣72.1萬起

林昱珉母感謝台東鄉親　早餐店連3天贈限量免費餐

拜登峰會睡著「閉眼1分鐘」畫面曝光　坦尚尼亞副總統正在講話

38名旅客疑集體跳機！韓國尋找失聯越南人　機上四成旅客不見

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

涉吳明達槍擊案！四海幫大哥國道遇劫重傷送醫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／24歲駕駛自撞橋墩無生命跡象　2男1女送醫

台南軍官性侵下屬！他崩潰求救：長官又來

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

瓊瑤淡水豪宅破億　曾說「人生已滿足」

即／台61重大車禍　死亡增至3人

調整稅收補健保財源　北市千人上街頭抗議

即／174線載1男1女自撞橋墩！　24歲駕駛傷重不治

小六生棒打老師！網紅師：道歉就得接受？

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

北市轎車撞進超商騎樓　撞擊畫面曝光　

更多熱門

相關新聞

他捧100萬衝超商面交　投資詐騙女車手遭逮

他捧100萬衝超商面交　投資詐騙女車手遭逮

彰化1名吳姓男子透過臉書、社群軟體投資虛擬貨幣及股票，加入該公司LINE群組及APP進行線上操作投資，與對方約好在面交100萬元，警方接獲民眾據報在超商前有可疑女子出沒，前往埋伏，當場將女車手逮捕，並搜出工作識別證、收據等相關證物，警詢後依涉詐欺與洗錢等罪嫌移送。

賭博客服月收1500萬！陸男來台撈近億被訴

賭博客服月收1500萬！陸男來台撈近億被訴

郭哲敏還押前吐苦水：錢帥君很擔心

郭哲敏還押前吐苦水：錢帥君很擔心

即／郭哲敏1億交保遭撤銷　法官裁定「馬上還押看守所」

即／郭哲敏1億交保遭撤銷　法官裁定「馬上還押看守所」

即／郭哲敏現身了　1億交保遭撤銷重開訊問庭

即／郭哲敏現身了　1億交保遭撤銷重開訊問庭

關鍵字：

虛擬貨幣張瀚林張于庭許冠智幣竟涂誠文郭哲敏

讀者迴響

熱門新聞

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

民進黨戒嚴文挨轟　呱吉「1比喻」4000人讚爆

小六生棒打老師　自稱同校師「還原家長5波攻勢」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

「瓊瑤經濟」賺入上億美金　捧紅中港台上百明星

獅10年約留陳傑憲！含選手、教練規劃

瓊瑤離世「翩然離去」　眾星哀悼

更多

最夯影音

更多

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面