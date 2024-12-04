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投資虛擬貨幣「賺大錢」！他急捧100萬衝超商面交　女車手遭逮

▲彰化員林警分局查獲詐欺車手。（圖／警方提供）

▲彰化員林警分局查獲詐欺車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名吳姓男子透過臉書、社群軟體投資虛擬貨幣及股票，加入該公司LINE群組及APP進行線上操作投資，與對方約好在面交100萬元，警方接獲民眾據報在超商前有可疑女子出沒，前往埋伏，當場將女車手逮捕，並搜出工作識別證、收據等相關證物，警詢後依涉詐欺與洗錢等罪嫌移送。

員林分局大村分駐所於日前據報，在彰化縣大村鄉大智路1段便利超商附近，疑似有詐騙車手出現，員警立即前往，當場查獲面交車手林女正與被害人吳男面交，現場查扣100萬元、工作識別證、收據等相關證物。

▲彰化員林警分局查獲詐欺車手。（圖／警方提供）

▲車手工作證及面交現金100萬元。（圖／警方提供）

警方初步調查，投資客是遭詐騙集團透過臉書、社群軟體刊載教導虛擬貨幣及股票投資貼文，引誘其加入某投資公司LINE群組及APP，並教導被害人如何線上操作投資，使被害人深信穩賺不賠，再與被害人相約進行面交取款，所幸為員警當場查獲。

員林分局長吳詠傑提醒民眾，近日詐騙集團常假借知名理財專家、企業家、演藝人員之名義，於網路上刊載假投資訊息，讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，等話術博取對方信任，讓被害人血本無歸。也請民眾拒絕毒品安身保命，在此呼籲若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

▲彰化員林警分局查獲詐欺車手。（圖／警方提供）

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