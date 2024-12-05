藍修選罷法若通過　李進勇：台灣將創全世界獨一無二罷免制度

▲中選會主委李進勇列席立法院內政委員會。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會5日再審《選罷法》，條文涉及罷免門檻調整，引發質疑。民進黨立委蔡易餘質詢時指出，罷免案投票率都比較低，現在卻要被罷免人的罷免票數要大於當選票數，這樣修下去以後罷免都不用想了。對此，中選會主委李進勇表示，若修法通過，「台灣會創全世界獨一無二的罷免制度」。

藍營雙修《選罷法》，當中國民黨立委許宇甄所提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期的版本，已逕付二讀，而這回要審的則是有關罷免門檻調整，根據許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，但新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

蔡易餘指出，《選罷法》先是說要連署附身分證影本，這個通過罷免難度就存在，已經是很高的門檻，那現在又要把它加嚴一次，說要罷免票數大於當選票數，但一般來說罷免投票率都較低，但現在又說要大於投票數，這樣以後罷免都不用說了。

李進勇表示，《選罷法》沒有限制投票率門檻，不能因為投票率低去否定效力，也不應用現在的罷免投票去跟一年半前選舉比較。

李進勇也說，就算是《選罷法》修法改成通過後下一屆適用都不應該，因為立論是有問題的，用這個票數去比較，「台灣會創全世界獨一無二的罷免制度」。