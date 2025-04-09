快訊／中國84%關稅報復！美財長嘆「令人遺憾」：註定失敗的策略

▲美國財政部長班森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸為了報復川普的關稅政策，9日再對所有美國進口的產品加徵50%關稅，算上先前的34%，總計為84%。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，這是一項「令人遺憾的決定」，對北京來說也是一場註定失敗的策略。

根據《路透社》報導，貝森特稍早表示，中國決定對美國祭出高達84%的報復性關稅，「是一項令人遺憾的決定，對北京來說也是一場註定失敗的策略。」另外，貝森特並未排除將中國企業自美國交易所下市的可能性，強調「所有選項都在考慮之中」。

貝森特此前接受《福斯商業新聞網》專訪時指出，「很遺憾的是，中國顯然不願意坐下來談判，因為他們其實是國際貿易體系中最嚴重的違規者。」他還表示，美國的盟友也希望與美方共同討論，如何調整中國的貿易政策，以達成更平衡的經貿關係，「這才是真正的勝利。美國正在努力讓經濟重心回到製造業，中國則需要轉向以消費為導向的成長模式」。

貝森特也警告北京，切勿透過讓人民幣貶值來應對新的關稅政策，「如果中國開始貶值貨幣，等於對全世界開徵新稅，其他國家為了抵銷這種影響，也將不得不不斷提高自己的關稅。因此我敦促他們不要這麼做，而是選擇回到談判桌上來。」