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南韓防長爆「親自下令」派軍進駐國會！　戒嚴令非國防部起草　

▲▼南韓國防部長金龍顯請辭獲准。（圖／路透）

▲南韓國防部證實，是金龍顯下令派軍進駐國會。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間發布非常戒嚴令，導致全國陷入恐慌，事後證實是受到國防部長金龍顯建議，而金龍顯4日下午也表態請辭，在新任部長到任前負責代理職務的國防部次長金善浩（音譯，김선호）則表示，國防部此次並未參與起草禁止國會與政黨活動的非常戒嚴令，而陸軍參謀總長也透露，自己並未下令讓軍隊進駐國會。

尹錫悅5日批准國防部長金龍顯請辭，並宣布由南韓駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫接任國防部長一職，在崔秉赫完成國會人事聽證會等相關任命程序前，則由國防部次長金善浩暫時代理一切職務。

▲▼ 尹錫悅宣布戒嚴，南韓民眾聚集國會抗議。（圖／路透）

▲尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，南韓民眾聚集國會抗議。（圖／路透）

金善浩5日表示，國防部並未起草非常戒嚴令中的禁止國會及政黨等政治活動相關命令，而下令讓部隊進入國會的決策者則是當時的國防部長金龍顯。

南韓在野黨祖國革新黨曾質疑，非常戒嚴令是由國防部起草，但金善浩嚴正否認。他5日在國會國防委員會的質詢會上表示，目前還無法確認非常戒嚴令的具體起草單位，但可以確定的是國防部並未參與。

曾擔任戒嚴司令官的陸軍參謀總長朴安洙上將則透露，他本人既未下令軍隊進入國會，也不了解該行動的具體情況。金善浩補充說明，戒嚴部隊的部署命令是由當時的國防部部長金龍顯親自下達的。

 
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