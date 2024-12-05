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被任命戒嚴司令！韓陸軍參謀總長請辭　自爆不知「軍隊要闖國會」

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵們向國會主樓挺進。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，士兵們向國會主樓挺進，而被任命為戒嚴司令的陸軍參謀總長卻聲稱，「毫不知情」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓總統3日晚間緊急發布非常戒嚴令，並任命陸軍參謀總長、陸軍上將朴安洙為戒嚴司令。但是朴安洙5日接受國會質詢時直言，自己不熟悉戒嚴法，只是負責頒布戒嚴令，根本不知道當晚的狀況，更沒有下令讓軍隊進駐國會。而他本人則已經在4日向前國防部長金龍顯請辭。目前金龍顯則是被限制出境。

根據KBS報導，曾擔任戒嚴司令官的陸軍參謀總長朴安洙4日已經向前國防部長金龍顯表達辭職意願，而相關消息5日首度公開。朴安洙5日於國會國防委員會的緊急質詢中，公開請辭消息，並指出國防部目前正在進行討論。

朴安洙也表示，在戒嚴期間尹錫悅曾經進入聯合參謀會議指揮控制室。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會190票全體通過解除戒嚴。（圖／路透）

▲國防部長金龍顯、陸軍參謀總長朴安洙接連請辭。（圖／路透）

朴安洙表示，自己身為軍人，對國家與人民的熱愛從未改變，即便在目前的情況下，全體官兵仍然全心全意守護國家安全。

朴安洙被指派擔任戒嚴司令後，隨即頒布第一號公告，並呼籲全國實施6項禁令包含6大要點，包括禁止政治政黨活動、虛假宣傳、罷工和煽動社會混亂的集會活動。但他強調，自己是拿到戒嚴令的草稿後才知道要戒嚴，但現場沒有人是戒嚴法的專家，根本不知道該如何是好，隨後他接到電話，於是便直接頒布戒嚴令。

朴安洙強調，自己並不知道軍隊的調度，也沒有下令派兵進駐國會。朴安洙透露，他在3日晚間11時30分左右，曾經根據金龍顯的指示，用金龍顯的手機與警察廳廳長趙志浩進行3次電話談話，傳達與戒嚴相關的內容，內容曾經談到需要增加支援警力，但也有提醒對方避免使用可能會對民眾造成危害的裝備，例如電擊槍等。

在戒嚴期間，朴安洙還與特戰司令官、首都防衛司令官以及反情報司令官等人進行聯繫。

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