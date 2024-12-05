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屏東警嚴取締闖紅燈惡性違規　3天開出1779張罰單

▲取締闖紅燈勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲取締闖紅燈勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為提高用路人遵守交通號誌的意識，12月2日起連3天執行「闖紅燈」專案取締行動，針對駕駛人闖紅燈之惡性違規行為進行嚴格執法，計取締違規1,779件，這項執法，有效強化駕駛人對交通規則的重視，減少交通事故的發生，促進用路安全。
根據屏東縣政府警察局統計，113年1月至11月期間，屏東縣共取締闖紅燈違規達3萬1,606件，較去年同期取締3萬7,395件減少5,789件。事故方面，因闖紅燈所致的交通事故發生率顯著降低，全縣共發生608件闖紅燈事故，導致5人死亡、623人受傷，較去年同期減少99件事故、2名死亡人數及129名受傷人數，顯示執法措施已有效抑制不當駕駛行為。

為提升路口交通安全，警察局持續針對縣內易肇事路段加強取締行動，透過巡邏稽查和科技執法，對闖紅燈行為嚴格執法，同時積極宣導交通法規，希望以具體成效促進民眾對法規的遵守與認知，減少因闖紅燈而造成的傷亡。

警察局局長戴台㨗表示，警察執法的目的並非為了處罰，而是希望導正部分駕駛人不良習慣，進一步提升用路安全。他呼籲，所有駕駛人行經路口時應保持高度警覺，嚴守交通號誌，養成守法駕駛的良好習慣，以共同營造安全的用路環境。

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