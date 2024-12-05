台北第一處「市定古蹟」將關門　負責人嘆：一個黃金年代過去

▲紫藤廬負責人林慧峯。後方是畫家老友邱亞才留給紫藤廬的作品〈仕女〉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1997年，台北市長陳水扁拍板定案紫藤廬茶藝館為古蹟。2003年，作家龍應台在轟動一時的文章〈在紫藤廬和Starbucks之間〉寫道：「全世界有6,600家Starbucks，全世界只有一個紫藤廬。」大概再沒有一個地方像紫藤廬一樣，藍綠、統獨不同光譜的人都曾站出來為它請命。

然而，幾乎在悄無聲息中，紫藤廬將於12月15日關上大門，進入幾年大修。我們回訪執掌茶館的人、來去茶館的人，重新了解百年和洋老房成為古蹟之後的事，包括一個時代的消逝、家庭的離散還有文資的難題。

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週六下午，小小的紫藤廬花廳仙氣雲集。十多位藝術家，從繪畫、金工、崑劇、雕塑、水墨到香道，包括蘭亭崑劇團王志萍、上默劇創辦人孫麗翠等大師一字排開，各自擺起自己的茶席，茶桌鋪的是他們十年前或二十多年前在紫藤廬展覽表演的海報。老友在茶館年底修繕關門前相聚，分外歡欣，只是10月下旬氣溫突地回夏，空調老舊又臨時故障，神仙優雅的品茶時間，大家頻頻拭汗。

老蔣時期 特務門外暗暗監視

1981年成立的紫藤廬是台北市第一處市定古蹟，李安的《飲食男女》，趙文瑄與吳倩蓮見面的茶館在此取景，阮鳳儀的《美國女孩》要找SARS時代存在至今的場景也是這裡。古蹟如今看來是附庸風雅，不過1950、60年代老蔣時期，或黨外運動如火如荼那段，這裡都是自由發聲的沙龍，門外總有特務暗暗監視。也因此，1997年財政部關稅署要收回，文化圈、政治圈大力促成保留。

▲紫藤廬原是日式平房，歷經多次改建，新舊間隔多，漏水是現在最迫切的問題。

然而，紫藤廬老了，不只空調老舊，室內多處漏水不堪使用，入廳走道的木地板也因潮濕隆起如山丘，經過的人無不小心邁出步伐。「客人都在問紫藤廬休館下一步，老實說，要在台北市區找到像紫藤廬一樣的地方不太容易，目前有1、2個選項，但都還沒有確定。我的想法是老天爺自有最好的安排。一扇門關了，另一扇門會開。」茶會上，主持人林慧峯從容搬來救急的電風扇，但她的心情，卻沒有致詞那樣輕鬆。

62歲的林慧峯是紫藤廬現任負責人，她在1989年和紫藤廬創辦人周渝結婚，一直位居幕後，14年前開始全面接手。「念台大時，中文系老師比較保守，都說紫藤廬那地方你們千萬不要去。」林慧峯笑說，沒想到畢業後一次藝文活動認識周渝，2人隔年結婚，在紫藤廬辦茶會，她在報社副刊工作的主編、作家、文化圈的朋友，像是高信疆、梅新、羅智成、南方朔都來了，結果六四天安門學運消息傳來，大家愁眉深鎖，一陣譁然。

▲1997年紫藤廬搶救運動，胡茵夢（中）出席聲援周渝（右）。

1997年，財政部計畫收回紫藤廬原作為關稅署宿舍的日式平房，台大城鄉所教授夏鑄九等文化界發起保留運動，「那時候社會能量很強，包括黃春明、胡茵夢、李敖、平路、陳文茜和蔡詩萍都來參與爐邊閑話。」紫藤廬的建築包含可追溯至1920年的日式平房，以及1965年由周渝父親周德偉擴建的二層，「查封時，他們連院子也放了三角板，禁止進入，魚兒和植物有得罪他們嗎？大家很生氣，夏老師就和城鄉所學生密謀，他們偷偷在晚上將三角板的螺絲鬆開，隔日把胡茵夢、丁乃竺兩大美女、報社記者找來，兩大美女站在門口，輕輕推就全倒，我們還拿一個三角板寫『古蹟無罪，造反有理』。 一上報，財政部拿我們一點辦法都沒有。」

講起保留運動，林慧峯青春激昂，但成為古蹟之後，卻是二十多年和公部門打交道，以及在古蹟內經營的學習修行。1997年紫藤廬保留時還沒有《文資法》，1999年時任文化局長的龍應台協調以委外經營的方式運營，但委託單位必須是法人，因而成立了紫藤文化協會，再委託紫藤廬經營茶館，茶館每月須上繳12萬元的權利金給協會，由協會舉辦公共活動、展演。劉維公任台北市文化局長的時代，他們順文化局改採國有非公用不動產標租法承租，幾年後又因公告地價大漲，改回委外經營，「這過程講起來非常複雜。」

紫藤廬2016年、2019年均經過局部修繕，這次大修，原定7月關閉，因預算審核等問題延到12月結束，她一方面要調度茶館人力、張羅回顧活動，也擔憂修繕工期拖至4、5年，以及修繕後的屋況、人事、承租條件有所改變。看著大廳收藏1997年好多名人為紫藤廬請命的動人宣言，她有些感嘆，「雷驤老師走了，我們的老朋友尉天驄走了，于澎走了，台社（台灣社會研究季刊）蘇南州也走了。有些人，我邀約了，無法在期限內回覆，大家都太忙了。」問她，紫藤廬關門、暫時休息以前，好像一個時代也過去了？ 「我覺得是，一個台灣的黃金年代。很多感觸。一代人過去，一代人所成就的環境也過去了。」



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