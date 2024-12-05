米其林必比登推薦餐廳業者返鄉展店　打造生態景觀園區回饋南投鄉親

▲鹿芝谷生態景觀園區開幕試營運，即日起至15日免費參觀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

獲得米其林必比登推薦的「菇神」火鍋餐廳連鎖店，幾年前於南投鹿谷鄉展店，為遊客提供優質的用餐選擇，近期更打造鹿芝谷生態景觀園區，4日開幕後推出限時優惠活動，即日起至12月15日試營運期間，皆免費開放參觀。

縣長許淑華參加開幕剪綵儀式，「菇神」董事長林明順是出身竹山鎮的傑出南投子弟，長期在外打拼、取得非常好的成就，返鄉開設菇神餐廳，不但提供健康養身的料理，更於知名避暑勝地鹿谷鄉進一步打造生態園區，他感謝林明順打造新的旅遊景點，促進在地經濟成長，且推出的優惠措施從鹿谷鄉民免費，進一步擴大到南投縣民免費參觀，期待園區為地方吸引更多遊客造訪。

鹿芝谷行銷經理林靖淳說，該生態園區提倡的與自然共存，廣大的草地區和暸望台提供遊客絕佳景觀視角，能俯瞰秀麗的河谷景緻與遼闊的平原風光；飼有「笑笑羊」、水豚、梅花鹿等許多可愛動物，還可見到成功保育及復育的紫斑蝶、蜻蜓、蝴蝶、青蛙等，偶爾還能目睹老鷹翱翔天際的壯觀畫面，希望讓家鄉土地容光煥發、生機無限，同時讓鄉親有空間休憩。

此外，遊客還能進行多肉植物DIY體驗，品嘗鹿谷在地的凍頂烏龍茶，並欣賞多處由園藝專家與在地藝術家鴨子學苑阿丹老師攜手完成的藝術造景，融合自然元素與當地文化特色；園區門票300元可全額抵消費，可用於多肉植物DIY體驗、下午茶套餐抵用或園區各式消費抵用；營業時間為早上9:00至晚上6:00。