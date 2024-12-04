民進黨「戒嚴文」登上韓媒　粉專轟丟臉：早說這錯誤會損害我國聲譽

▲民進黨立法院黨團「急刪戒嚴文」仍遭到炎上。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴後，民進黨立法院黨團在Threads發文，將南韓在野黨比喻成藍白兩黨，儘管文章火速被下架，仍引發網路罵聲不斷，抨擊民進黨「是在支持戒嚴嗎」。對此，臉書粉絲團「政客爽」直言，民進黨這個錯誤一定會影響國際外交關係，導致我國聲譽造成嚴重的負面效應。

民進黨立法院黨團3日晚間在Threads發文，表示「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權……，不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。

民進黨立法院黨團貼文發布後，立刻引發大量網友激烈砲轟，甚至質疑「是在支持戒嚴嗎」，民進黨隨後也火速將貼文刪除，然而該文章引發網友大量轉發，甚至《韓國每日經濟新聞》、《首爾日報》等多間韓媒4日也紛紛報導此事，在標題寫下「台灣執政黨發文支持戒嚴，隨後刪除貼文」。

▲政客爽轉貼韓媒關於「民進黨戒嚴文」的報導。（圖／翻攝自政客爽）

對此，臉書粉絲團「政客爽」表示，早說了民進黨這錯誤一定會影響國際外交關係，都丟臉丟到南韓的主流媒體都報導，「大家仔細看首爾日報的標題，親北勢力掌控國會，台灣執政黨發文支持戒嚴，隨後又迅速刪除」、「我想特別提醒的一點就是，民進黨憑什麼主觀認定，南韓是親北韓勢力控管國會？」

政客爽指出，「這樣講的下場，就是南韓很多政黨都會覺得，民進黨或台灣是這樣想的，好像我們執政黨跟尹錫悅是站在一起的，給我國聲譽造成嚴重的負面效應」、「然而，至今我國執政黨對於這樣國際外交的錯誤，一點道歉都沒有，所以留給南韓媒體的標題就是『台灣執政黨發文支持戒嚴，隨後又迅速刪除』，民進黨的水準我們本來就知道了，現在國際也知道了」。