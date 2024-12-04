當兵遭霸凌陽光男智力退化成2歲...現況曝　大兵日記13字惹人淚

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陽光男當兵遭霸凌！半年智力退化成2歲　大兵日記13字感觸深

記者許權毅／台中報導

台中市一名黃媽媽控訴，23歲的兒子去年當兵疑似受到至少7人霸凌，疑似壓力過大、性情大變，不僅被嚇到兩度在車上尿失禁，今年4月開始退化，被診斷出「大腦萎縮」，短短半年左右，退化成1至2歲的智商。黃母今日受訪說，兒子原本很外向，卻在當兵這敏感期間疑似壓力過大、遭霸凌，只能盼望奇蹟，讓兒子康復。攤開黃男的大兵日記，寫下「秋（冬）情緒多抑鬱，同袍互助多關心」讓人看了感觸頗深。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名黃男（黑衣者）疑當兵期間遭霸凌，壓力大到腦部萎縮，現智商退化至2歲，無法自理，得靠母親（棕衣者）照料。（圖／記者許權毅攝）

黃母說，兒子黃男原本很外向、愛打籃球，去年8月入伍，在嘉義中坑營區新訓，一切都還很正常，直到9月、10月下部隊到谷關特戰，就慢慢變得不正常，黃男不願跟媽媽透露真實情況，只曾說「被同儕打手背」。

直到11月，整個人狀況越來越差，黃男被家人帶去看身心科，黃男哥哥直接視訊質問營區班長，詢問是否有霸凌的情況？該班長說沒有，且詢問黃男也沒都僅說「沒事」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼黃男大兵日記曾寫下軍中情況，並且有一句軍旅標語，如今讓人看了相當感觸 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

翻開黃男的大兵日記，上頭有寫下「在這邊學到很多東西，也很多班長協助我，讓我更加進步，雖然被禁假2天，班長還是很幫我」、另有一句標語「秋（冬）情緒多抑鬱，同袍互助多關心」，對比黃男情況，讓人感觸頗深。

案件後來經由黃母申訴，由憲兵隊介入調查。軍方才說，黃男曾經在軍車上失禁過2次，軍方發覺兒子有問題，卻沒有通知親屬，僅說要黃男去看醫生。甚至黃男疑似被迫一口氣抽4、5根菸、潑水、被迫儲值金錢等情況，軍方稱雖然「有耳聞」，但是卻草草了事，孩子根本就無法面對軍中壓力，去年12月被退訓。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲黃男退化程度相當快，僅短短半年多，從還能講話變成只剩2歲智商，對痛覺無感。（圖／家屬提供）

黃母表示，兒子從今年4月開始，整個狀況變得更差，突然無法說話，被診斷出「大腦萎縮」，智商只剩下1到2歲，對於痛覺也沒有反應，到現在變得很躁動，甚至有侵略性，只有少數日間照護中心願意收。

黃男友人跟黃母說，黃男有透過曾經在軍中被打頭、霸凌，但是現在也沒有人敢作證，畢竟人也都已經退伍，但是黃男本身並無精神方面疾病，卻在當兵這「最敏感」的時候發病，讓黃母相當質疑。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲黃母如今只能白天將兒子送去照護中心，其餘時間都自行照顧 。（圖／記者許權毅攝）

黃母說，現在只能夠靠藥物控制，想辦法讓兒子不要再退化，但再退化，可能也就是不能動了，自己沒有錢去抵抗霸凌者，只希望有奇蹟發生，並且不要再有下一個這樣的事情發生。

對此，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部今（3日）表示，黃姓役男於去去年退伍，家屬於今年4月反映，該員服役期間，疑遭單位某士官不當對待而造成身體損傷；單位獲報後即秉「毋枉毋縱」原則，主動函送司法偵辦釐清，於10月5日由台中地檢署偵結不起訴處分。

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