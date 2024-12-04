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社會 社會焦點 保障人權

警進校園帶走小六生　警察局長認了「有人」建議回派出所處理

▲警車。（圖／記者許權毅攝）

▲台中驚傳員警進入校園帶走國小學童，事件延燒多日，到底是校方要求或是警方堅持將小孩帶到派出所成爭議點，有待進一步調查。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市傳出警察進入校園帶走小學生，事件延燒多日，今天台中市議會舉行市政總質詢，市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達針對此案，要求教育局、警察局與市長為自己局處的疏失，負起責任，並向社會大眾道歉。警察局長李文章表示，警車進入校園後，被上體育課的同學們圍觀，當時「有人」建議，不要在現場處理，全部回派出所處理，並非警方強行將孩子帶走。

▲蔣偉民、李文章。（圖／記者游瓊華攝）

▲警察局長李文章坦言警車進入校園引發學生騷動，現場有人建議師生到派出所處理後續。（圖／記者游瓊華攝）

李文章還原現場，表示當時是當事老師打110跟警方報案，警方到達國小後，徵得學務主任同意進入，主任也全程在場，但因警車進入後，一旁有正在進行體育課的同學圍觀，當時有人建議不要在現場處理，請警察回派出所處理，因此師、生都回派出所，「警方並非強行帶走學生」。

▲市議員謝志忠、黃守達、王立任。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲市議員謝志忠火力全開砲轟教育局以及警察局，要求兩位局長就事件道歉。（圖／記者游瓊華翻攝）

市議員謝志忠不滿，台中市竟然警察擅自進入校園，在沒有傳票、家長、學校老師陪同狀況下帶走小學生的荒唐事件，謝志忠認為教育局長應拿出態度，並當場強烈要求教育局不應再有同樣事件發生，且要求教育局長真對自己的督導不周道歉。

市議員王立任則強調，事件發生時所有公務員都應依法行事，必須徹查究竟是誰指示警察帶走孩子。針對此事件，教育局與警察局雙方都應進行深刻檢討，確保類似事件不會再次發生。

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