不顧反對硬上！南韓尹錫悅想推動戒嚴　國務委員「當天下午」就反對

▲南韓總統尹錫悅不顧多名國務委員反對，強行推動實施戒嚴。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間頒布非常戒嚴令，引發朝野震撼。消息人士透露，其實尹錫悅早在發布戒嚴前，曾經針對戒嚴頒布與否召開國務會議進行審議，不過現場超過一半以上的國務委員都持反對意見。

根據韓媒《中央日報》，南韓政府高層關係人士今（4）日透露，其實尹錫悅早在3日下午就在位於首爾市龍山區的總統辦公室召開國務會議，針對非常戒嚴令宣布與否進行審議，當時赴會的國務委員在進入總統辦公室前，根本不知道議案的主題為宣布戒嚴。

其中一名參與國務會議的國務委員透露，尹錫悅宣布實施非常戒嚴的意志「相當堅定」。在這場國務會議，19名國務委員中，僅有一半以上的人出席，不過包括國務總理韓悳洙在內，大多數國務委員皆誓死反對宣布戒嚴。

另外，南韓國防部也證實，國防部長金龍顯向總統尹錫悅提議實施戒嚴。受到南韓《戒嚴法》立法上的缺陷影響，就算多數國務委員反對實施戒嚴，只要總統有心想要實施戒嚴，就連法律也無法阻擋。

針對此次事態，南韓國務總理韓悳洙、執政黨國民力量黨高層、總統辦公室幕僚將從4日下午2時（台灣時間下午1時），在位於首爾市鐘路區的國務總理公館會晤。