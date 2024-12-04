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南韓戒嚴鬧劇「各國反應一次看」　美日歐俄密切關注

南韓總統尹錫悅透過直播宣布解除戒嚴。南韓民眾觀看。（圖／路透社）

▲南韓總統尹錫悅「6小時戒嚴」引發國際震驚。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

南韓總統尹錫悅「6小時戒嚴」引發國際震驚與關切，本文整理出各國的反應及回應。

美國
白宮國安會發言人表示，美國對尹錫悅撤回戒嚴令並尊重國會投票結果感到「如釋重負」，強調民主是美韓同盟的基石。此外，華府並未事先揭獲南韓戒嚴令的通知。

美國國務卿布林肯，對於尹錫悅解除戒嚴一事表達歡迎，「我們希望政治分歧能夠和平、法治的方式解決。」此外，正在出訪非洲安哥拉的總統拜登、白宮國安顧問蘇利文、其他外交與安全高級官員，都持續聽取情勢評估報告。

日本
首相石破茂「非常關注」南韓戒嚴情勢。據《共同社》報導，他原訂明年1月訪韓，與尹錫悅會談，如今受訪時表示，具體安排尚不確定。

▼ 南韓民眾集結在國會外抗議。（圖／路透社）

▲▼ 尹錫悅宣布戒嚴，南韓民眾聚集國會抗議。（圖／路透）

歐盟
歐盟發言人在發布給《韓聯社》的聲明中表示，「我們正在密切關注韓國情勢。」德國外交部也在X發文，「我們對於韓國的情勢表達高度關切，民主應該取得勝利。」

英國
英國政府發言人表示，該國正在密切關注南韓情勢，「建議國民查看政府的旅行建議更新，並且遵循當地政府的指示。」

俄羅斯
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitri Peskov）表示，「韓國宣布戒嚴之後，局勢令人擔憂，我們正在密切關注。」

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