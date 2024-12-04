犯錯擔心回家挨罵！台中國1生翻4樓女兒牆墜落…校方曝最新傷勢

▲台中市某國中日前驚傳有男學生墜樓，造成多處骨折，緊急送醫插管治療，所幸治療之後，目前已經逐漸好轉。（示意圖／CFP）

記者游瓊華／台中報導

台中市某國中日前驚傳有男學生墜樓，造成多處骨折，緊急送醫插管治療。對於學生的傷勢，校方4日表示學生已拔管、生命徵象穩定，預計轉普通病房。校方透露，男學生係因案發當天在校內犯錯，擔心回家遭責罵，事後校長與導師及行政團隊亦全程陪同，提供家人最大關懷與協助。

校方表示，該生為七年級男同學，事發後調閱校內監視器發現，他獨自一人至4樓來回徘徊，不久後就翻過女兒牆後墜樓。第一時間學校立即通知119，當時學生意識清楚可對話，救護車到校後由校護陪同送至清泉醫院急救，家長到院後評估決定轉至教學醫院進行治療。初步評估有多處骨折、胸部有挫傷，呼吸稍有困難，緊急處理後，經醫護人員詢問發生原因，學生表示因當日早上有不當行為問題，擔心回家後會被責罵。

校方提到，事發後輔導室立即入班協助該班同學進行安心宣導並提供個人心理輔導與諮商，受傷學生在手術後目前已經拔管，練習自主呼吸訓練，預計轉普通病房。導師持續關懷學生傷勢，並請班上同學錄製一段影片請家人轉達，學生有聽見班上同學對他的關懷與鼓勵，目前情緒算穩定，傷勢持續康復中。

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