光州人噩夢再現！悚憶45年前戒嚴「被槍口瞄準」　嚇到徹夜未眠

▲尹錫悅3日晚間宣布戒嚴後，軍隊進入國會。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南韓總統尹錫悅「6小時戒嚴」引發國際震驚與關切，曾親身經歷民主化運動的光州市民，更是格外恐懼又憤怒，甚至徹夜輾轉反側，「想起了1980年被戒嚴軍踐踏的噩夢。」

《韓聯社》報導，戒嚴軍進入國會的畫面，讓人想起1980年5月的那一天，光州市民遭戒嚴軍殘忍踐踏，隨時可能被帶走的恐怖場景，儘管45年過去了，這些記憶依然鮮明。

62歲的金姓市民表示，「1980年5月，我還在就讀高中，看見裝甲車駛入市區，軍人用槍口瞄準我們。當時我參與了民主化運動，也認為這種事情不能再發生，沒想到再次目睹悲劇，讓我感到非常憤怒。」

56歲的朴姓市民回憶，當時「遠處傳來槍聲，母親用厚棉被堵住窗戶，至今依然記憶猶新。看到軍人揹槍進入國會的畫面，我心裡感到震驚。總統一直說要同理518的痛苦，要把518精神寫入憲法，怎能把戒嚴掛在嘴邊呢？」

即使未經歷518光州事件，年輕人也能夠深刻感受。31歲的崔姓市民表示，「現在可以透過YouTube或社群媒體（SNS）分享資訊，但在518當時媒體卻被控制，無法想像多可怕……想到當時光州市民展現出的勇氣，再次思考了這一天的意義。」

▲南韓民眾集結國會外，反對戒嚴令。（圖／路透）



當年因為被捕而受傷的金姓市民說道，「聽到宣布戒嚴之後，好像回到45年前的那一天，內心充滿恐懼，甚至感覺死去的全斗煥亡靈復活了。」曾被戒嚴軍毆打受傷的另一位市民坦言，「晚上連覺都睡不好……直到戒嚴解除，徹夜未眠。」

南韓上次宣布戒嚴，是在1980年的518光州事件（又稱光州民主化運動）。該國西南部的光州及全羅南道市民，自發性組織民主運動，卻被陸軍中將全斗煥下令武力鎮壓，造成大量平民及學生死傷。戒嚴令一直維持到1981年1月24日才結束，南韓也於1987年進入民主化，45年以來不曾再有總統宣布戒嚴。

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