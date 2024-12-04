「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨團：將嚴格審視檢討社群作業

▲民進黨團召開「惡修財劃法 健康 幼教 預算全遭殃」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

南韓3日晚間宣布戒嚴引來國際譁然，民進黨團則在社群平台上發文將韓國在野黨比喻成藍白兩黨，引來質疑。面對外界批評，民進黨團4日於記者會上強調絕無支持戒嚴，「民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決」。有媒體提問，惹議的發文在發出前有沒有黨團幹部看過，民進黨團幹事長吳思瑤未正面回應，但指出將嚴格審視檢討社群作業。

吳思瑤說，民進黨團的社群作業在此次後會嚴正審視，也希望國民黨不要持續操作此事，要講戒嚴，誰在台灣宣告38年戒嚴？當時執政黨就是國民黨，最沒資格消費戒嚴的就是國民黨，現在的台灣不會有戒嚴這件事，不要用這個打擊、分化，現在要關注的是選罷法會不會被強度關山、年改會不會被惡質復辟。

民進黨團昨晚在社群平台上寫下，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職…。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」隨即引來批評，便馬上刪文，卻被截圖持續在網路上發酵，

對此，民進黨團凌晨發出聲明，台灣歷經中國國民黨在台實施的三次戒嚴，民不聊生，家破人亡，從未見過有人負責，如何讓國人能夠瞭解這段殘酷的歷史，還原真相，這也是轉型正義必須面臨的課題。民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。至於外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。