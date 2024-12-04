「台韓朝野險峻高度類似」　林濁水談戒嚴：台灣沒有條件等閒視之

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

南韓總統尹錫悅3日晚間10時突襲宣布戒嚴，歷經約6個小時後，今（4日）尹錫悅凌晨宣布解除戒嚴並撤回軍隊。對此，前立委林濁水表示，台韓兩國朝野關係有高度類似的險峻，也沒有人能否定台灣的政治僵局，有任何脫困可能、也沒有人能保證以後不會重複發生，因此，韓國的鬧劇，台灣沒有任何條件可以等閒視之，兩國都正面對無法迴避的憲政改造課題。



林濁水表示，台灣與韓國雖然都被稱「大總統制」，現在也同樣外有強敵虎視眈眈，內則面臨朝小野大並因此陷入朝野惡鬥的困局。

林濁水表示，但韓國比台灣更是「超級大總統制」，因為韓國總統可以主持實為內閣會議的國務會議，擁有台灣總統沒有的否決權；但現在面對國會，韓國總統處境卻更加艱困。

林濁水點出差異，台灣國會議員113席，民進黨只佔的51席，雖然處境艱難，但韓國國會300席，執政黨國民力量只有108席，形勢更為嚴峻；至於總統，台灣的賴清德仍舊擁有超過50 %的支持度，足以作為權力角力的依據，而韓國的尹錫悅支持率僅20％，聲勢太薄弱，以致於憲法賦予總統的權力固然遠大於台灣總統，卻仍然完全不足以和國會的多數抗衡，於是鋌而走險宣布戒嚴，國會多數黨也一點不客氣的開會，解除戒嚴，情勢混亂，令人驚駭。

林濁水指出，儘管有人認為內外情勢既然雷同，民進黨也可能蠢蠢欲動，宣布戒嚴；雖然台韓政黨的民主素養都有問題，以致於政黨惡鬥不已，但是畢竟台韓民族性大異其趣。

林濁水認為，民主化之後，台灣政治領袖不至於像韓國一様動輒鋌而走險，朝小野大的狀況又遠不如韓國那樣陷於絕望處境，再加上兩蔣戒嚴38年民眾印象惡劣，民進黨就見以解除戒嚴而起家的，所以目前沒有幾個人認為韓國的鬧劇有在台灣爆發的可能。

林濁水強調，但是同樣也沒有人能否定台灣的政治僵局，在剩下這一屆的總統與國會任期中有任何脫困可能；至於這樣的僵局也沒有人能保證以後不會再重複發生。

林濁水總結，因此，韓國的鬧劇，台灣沒有任何條件可以等閒視之，無論如何，兩國朝野關係會有這樣高度類似的險峻，除了同樣，民主化時間短暫、民主的政治文化不夠純熟，都有待加強之外；更重要的，兩國的大總統憲政體制都非常明顯存在致命性的結構性缺陷，兩國都面對了無法迴避的憲政改造歷史課題。

▼前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）