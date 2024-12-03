北市幼兒園停職狼師仍進出幼兒園　家長怒批教育局胡說八道

▲民進黨議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市德育學院經營的「平安新村教保中心」發生陳姓狼師及2名教保員不當管教案件，引發各界關注。台北市教育局稱事發後已立刻將狼師及另2名教保員停職，隔離接觸幼兒園孩童們，但台北市議員許淑華今（3日）指出，家長們怒批教育局胡說八道，2名遭停職的教保員因與幼兒園長關係很好，在10月仍頻繁進出幼兒園，甚至與孩子接觸，直言教育局的停職處分根本淪為形式。

「家長打臉林奕華跟教育局？停職教保員疑似仍進出校園！」許淑華說，蔣萬安曾在7月22日公開宣示，「一旦接獲幼兒性平事件通報，即刻停職、停聘、停止契約」，然而教育局卻不斷強調分別在「8月20日已立即停職」，但陳姓狼師的終身不聘任及開罰60萬，卻拖到11月21日，就是打臉7月的蔣萬安。

許淑華說，更令人生氣的是，教育局聲稱停職後，就不得再進入幼兒園，「家長們一聽群情激憤！教育局根本胡說八道」。她指出，德育學院經營的「平安新村教保中心」，除了陳姓狼師，還有2名不當管教的教保員也遭到停職。然而，因為與園長關係很好，2名遭停職的教保員，在10月仍頻繁進出幼兒園，甚至與孩子接觸。

「教育局的停職處分，根本淪為形式。」許淑華直言，家長們非常憤怒，如果市府在8月20日就採取積極作為，並公開狼師姓名，家長就可以及時保護孩子，免於遭受狼師的魔爪。

另外，有家長特別指出，今年3月至5月期間，陳姓狼師在「平安新村」幼兒園任職，下班後時常還回到「經000」幼兒園，與孩子接觸頻繁，但所有證據早已消失。

許淑華說，家長要求市府公開透明，避免類似事件重演，市府卻選擇冷處理，不願面對家長們的怒吼，副市長林奕華還深夜發文反擊，企圖將家長們的質疑扭曲成政治操作，掩蓋市府無能保護孩童的事實，「市府從頭到尾都在玩政治操作，以家長、孩童為敵」。

許淑華指出，台北市民要的是負責任的市府，而不是一個用政治謊言掩蓋問題的團隊；家長們只想要一個安全的環境，讓孩子健康成長。請問蔣萬安市長，坦承施政有疏失，面對家長們請求、正面解決問題，難道有這麼難嗎？

▲北市某幼兒園傳狼師案，家長爆料遭停職的狼師仍頻繁進出幼兒園，怒批教育局胡說八道。（圖／議員許淑華研究室提供）