北市比照大阪世博街頭全禁菸？　蔣萬安：世壯運27場館全禁菸

▲台北市長蔣萬安率市府團隊接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2025年雙北世壯運將在明年5月登場，台北市議員秦慧珠今（3日）關心場館禁菸問題，認為應比照同樣明年登場的大阪世博，全面街頭禁菸。對此，台北市長蔣萬安表示，「會來評估」，但至少可以即刻宣示，明年世壯運台北市的27個場館，將比照大巨蛋全面禁菸，並即刻開始規劃吸菸區等相關配套措施。

秦慧珠質詢時問到，世壯運可以為台北帶來什麼？蔣萬安說，雙北世壯運推廣全民運動，希望提升運動風氣；第二，結合各縣市有相當多的競賽場館也在進行相關設施提升；第三，世壯運可以帶動相關觀光發展，希望預計3、4萬人來，選手家人教練等，不只是來單純參加賽事，可以到台北市各景點觀光消費；第四，可以行銷台北，讓世界看到台北進步的地方。

秦慧珠提到，2025年大阪將辦世博會，大阪市府宣布明年1月開始，整個大阪市的市區、道路都禁止抽菸，禁止在人行道抽菸、禁止邊走邊抽，這引起很大的震撼，香港也在討論要不要比照。

秦慧珠問蔣萬安，大阪世博可以讓全大阪禁菸，「要不要讓全台北市的街道也全部禁菸？」蔣萬安說，會來評估，大阪有這樣的宣示確實是展現一個決心，會整體評估明年世壯運，至少各場館比照大巨蛋或已在施行禁菸的場館，全面禁菸。

秦慧珠說，大阪市府做了很多配套，包括在路邊廣設吸菸區作為配套措施。東京的千代田區在2010年已經全區禁菸，至少台北市可以從現在開始宣示，2025年世壯運有69個場館，27個在台北市，13個室內、14個戶外及半開放式，「可不可以現在開始宣示明年2025世壯運，所有場館內外人行道全面禁菸？」

對此，蔣萬安說，「可以，我非常認同」，世壯運確實是行銷台北、展現台北進步地方的大型國際活動，可以在台北市境內的室內場館周邊比照大巨蛋，全面禁菸，即刻開始規劃吸菸區等相關配套。其他縣市場館也會積極協調，如果可以希望達到所有室內場館周邊全面禁菸。