桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政臉書曝始末

▲桃園市立美術館銜接兒童美術館間人行空橋於昨天開工興建，圖為設計圖。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立兒童美術館於今年4月開始試營運，主體建築看似白色山丘深受年輕族群喜愛，一路之隔的市立美術館雖還在興建中，兩棟建築物已被選為2026年台灣設計展舉辦地點。串連兩棟建築物的人行連通空橋昨（2）日進行開工典禮，市長張善政在臉書發文指出，空橋原本存在設計圖上，卻因過去「減項發包」未被列入發包項目，但市府已克服經費與發包問題，才能動工興建。

▲桃園市立美術館銜接兒童美術館間人行空橋於昨天開工興建，主體建築看似白色山丘深受年輕族群喜愛。（圖／市府新聞處提供）

位於中壢區青埔地區的桃園兒童美術館於今年四月份試營運，因主體建築看似白色山丘，深受年輕族群喜愛，一路之隔的市立美術館雖在興建中，但串連兩棟建築物的人行連通空橋卻在昨天進行開工典禮，等於已啟用的兒童美術館又有一部分將進行施工。張善政昨晚在臉書發文宣布這個「好消息」，但也令人玩味的形容，「消失的」美術館人行連通空橋正式開工興建。

張善政臉書中指出，連接市立美術館與兒童美術館的空橋，原本就存在於設計圖上，卻因過去「減項發包」而未被列入發包項目。「減項發包」於短時間內壓縮預算順利發包，卻只是將問題延後，該做的工程最終仍需面對，後續不僅要追加預算，還衍生工期延長、通貨膨脹等額外成本。

▲桃園市立美術館銜接兒童美術館間人行空橋於昨天開工興建，張善政魚臉書說明原委。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政表示，市府團隊努力克服經費與發包問題，總算順利動工，人行空橋預計明年底完工，進一步完整還原市立美術館工程原本樣貌，讓兩座策展空間能在未來發揮1+1大於2的功效。

張善政臉書上線後，有網友直指，「這也是個爛攤子」、「趕進度的理工市長，把桃園遺失的八年拚回來」、「減項發包短期內降低預算，實際上是延後問題，額外成本如通貨膨脹、工期延長反而可能超出原始預算，增加財政負擔」。