揭秘陸外送員真實收入　高頻出勤月薪破萬集中在「4城市」

▲大陸外送員普遍給外界印象是「零門檻、高收入」，實際月薪級別有差。（示意圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸互聯網快速發展之下，催生不少典型職業，短短十幾年間，外送員從零迅速發展至百萬量級，成為大陸社會就業的蓄水池，多次引起外界關注。外界認為外送員月入很高，實際沒有坊間流傳的高月薪。大陸美團平台也釋出相關訊息，北上廣深外送員確實收入較高，三、四、五線城市外送員收入比例增幅較快。

大陸外送員普遍給外界印象是「零門檻、高收入」代表，甚至不少人只要接單勤勞，月入就可破過萬，坊間甚至流傳出「3年跑單賺102萬」的「單王傳說」。實際上，外送員工作辛苦，常受到不公正待遇，實際收入並沒有坊間流傳的那麼高。

陸媒《鋅財經》報導指出，關於外送員的真實收入情況，美團於11月29日在財報電話會上做了相關披露。根據美團數據，今年三季度，全國範圍內高頻外送員的月均收入在5720元至10865元之間（單位：人民幣，同下）。

美團數據指出，高線城市高頻外送員月均收入區間為7629元至10865元（換算約3.3萬到4.7萬台幣），低線城市高頻外送員月均收入區間為5720元至7803元（換算約2.5萬到3.4萬台幣）。

平均月入過萬的外送員，主要集中在大陸北上廣深地區。高頻外送員的定義是當月接單在22天及以上、日均接單時長在6小時及以上的外送員，才能作為相對穩定的收入來源，或者是樂跑等參與平台專項活動的外送員，有各類激勵和相應規則，獲取的收入也更為可觀。

▲大陸外送員只有北上廣深月薪有破萬，還得看各種獎勵制度。（示意圖／CFP）

從大陸各地平均收入看，外送員平均收入，略高於當地的居民平均收入。從收入增長情況看，相較今年6月份，高線城市外送員的平均收入基本持平，低線城市外送員的平均收入則有顯著增長。

三季度，三四五線城市高頻的外送員的月均收入為7803元，較6月份環比增長8.42%；高頻普通眾包外送員月均收入為5720元，較6月份環比增長2.86%。

騎手工作時長怎麼計算？有些外送員隨心跑單，想送時候就送，也有外送員每天在線時長14個小時，為了躲避平台的時長限制，還會切換其他平台來接單。

根據「中國新就業形態研究中心」最新發佈的調研結果顯示，外送員旺季平均每日送單時長為6.9小時，淡季為5.1小時。相關調研結果稱，2024年上半年，大陸勞工平均每周的工作時長是48.6小時，外送員每周工作時長，低於全大陸平均工作時長。

從實際統計結果看，「騎手的高收入來源於長時間工作」或許是廣泛誤解。大陸相關研究指出，午晚高峰是騎手跑單的主要時間段，其他時間則可自由支配。

儘管收入可觀、工作時間自由，但受社會環境、成長空間等因素影響，這份工作被很多勞動者視為「過渡」就業的選擇。不少外送員在存錢後選擇返鄉，或是自己創業，換其他社會認同感更高的工作。