　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

授人以漁！更生人專業技職訓練再升級　法務部鄭部長親揭牌

▲▼「授人以魚不如授人以漁」更生人專業技職訓練再升級、法務部鄭部長銘謙親臨揭牌。（圖／記者林名揚翻攝）

▲更生人專業技職訓練。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門更生保護會攜手法務部矯正署金門監獄及國立金門高級農工職業學校創辦更生人「113年度室內配線丙級技術士技職訓練班」，3日上午11時在金門監獄舉辦開訓典禮，由本會董事長毛有增(福建高等檢察署金門檢察分署檢察長)主持，法務部鄭部長銘謙專程蒞臨金門指導，法務部林督導參事嚞慧、陳參事玉萍、矯正署林副署長憲銘、金門地檢署周檢察長士榆、金門監獄郭典獄長慶康、金門高職吳校長志衍及指導老師、福建更生保護會董事、顧問、福建省金門縣佛教弘法基金會董事、監察人及受訓學員等100多人共襄盛舉，場面盛大且熱鬧。

鄭部長於致詞時，特別點名感謝長期以來出錢、出力支持本會推動技職訓練之董事、顧問、金門高職校長、老師及弘法基金會等個人及團體，並親自頒發感謝狀表達謝意。同時也對本會及金門監獄攜手合作，評估水電證照技訓班未來性與展望性後所為之縝密規劃，積極克服訓練設備、場地、師資、學員來源及未來就業媒介等，表達肯定與讚許。最後鄭部長也勉勵在場學員，珍惜這歷經層層考驗，克服人力、物力、財力等挑戰，才得以順利開班之機會，並期許同學們能以最認真的態度學習，穩定發揮學習成果，順利取得證照，用漂亮的成績回應社會各界給予之善意與關懷。

毛董事長表示，鄭部長於兼任本會董事長任內，率先推動「職前一般安全衛生教育訓練」證照班，為「專業證照化」奠定良好基礎，本會於此基礎上持續精進，評估市場勞動力、人力資源供需，就業門檻、專業證照需求性及未來創業難易度等面向，最後擇定與日常生活緊密之「水電專業證照班」為開班項目，並獲得董事及顧問們大力支持，分別於112年度推動「丙級自來水管配管技術士技職訓練班」(水匠)，113年度接續推動「室內配線丙級技術士技職訓練班」(電匠)。期透過專業證照技術訓練，建立更生人之自信，緩和對未來出路之茫然與擔憂，於復歸社會後，降低求職碰壁之風險，加速進入職場進程及生活常態化，以穩定其身心及獲取家庭支持力量，發揮本會「授人以魚不如授人以漁」之技訓宗旨。

林副署長憲銘表示，政府資源有限，社會力量無窮，感謝本會毛董事長全力支持，金門農工吳校長師資支援，才會有今天室內配線班的成立，未來矯正署定會善用這得來不易的資源，持續協助金門監獄精進辦理技能訓練，讓同學學習一技之長，未來順利復歸社會。

吳校長志衍表示技能檢定訓練班的設立，不僅是為了幫助更生人考取室內配線丙級技能檢定證照，更是一個讓更生人重新規劃人生方向、重拾信心的重要契機，這不僅是考試的準備，也是為未來鋪路的過程，吳校長勉勵學員，學習的道路上可能會面臨許多困難，但只要堅定、不懈的努力，必將獲得更輝煌的成就，同時也期勉學員們，除了學會技能，更要學會如何面對未來的每一個挑戰。

特別值得一提的是，本期室內配線班第一期的學員，於術科開訓典禮前夕迎來令人振奮的好消息，本期學員於113年11月3日舉辦的學科考試中取得優異的成績，不僅全數高分通過學科考試，成績最高者之分數更高達97.5分，學員們均以最真實的成績表現，回應社會各界的善意。為此，鄭部長特地頒發旗開得勝錦旗一面，希望藉此好兆頭，讓這股氣勢得以綿綿不絕，用以迎接明年2月更為嚴苛的術科考試，並再創佳績。

金門更生保護會會對更生人水電證照班之規劃不僅止於技職訓練取得證照，對於未來就業之媒介、進階（乙級或甲級）專業證照輔導及創業貸款輔導等，均有相應之配套措施，力求以最完善的服務，讓更生復歸之路走得更為順利。本會將持續秉持仁愛精神，為維護社會安寧而繼續努力，幫助更生，是為了讓社會更美好，歡迎大家共同加入我們的行列。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股
蔡英文老家房價大跌　單坪成交創新低
學生犯法老師提告　這有什麼不對？
高市府離職人數六都第2！公務員出國得on call　在日本地
舒華煮飯穿超辣！解放細肩帶…身材太兇
奪冠收到新車！　小球員們嗨喊：想去富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆消防「到院前心電圖」應用　成功縮短救治黃金時間

太管處首次！利用直升機吊掛1千公斤木屑　供山屋生態廁所使用

花蓮表揚177名志工+17團隊　民眾熱情歡呼場面溫馨感人

授人以漁！更生人專業技職訓練再升級　法務部鄭部長親揭牌

年終壓軸清倉！法拍BMW油電車下殺5折　超值好物12／3登場

花蓮海岸漂流木創作賽！　即日起開放徵件

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政臉書曝始末

嘉義縣消防猛男桌曆　傳遞消防安全及動保觀念

花蓮違法聘用外籍移工務農比例大　縣府籲合法申請免受罰

網拍帳號淪為人頭戶　執行署攜手國稅局呼籲反詐

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

基隆消防「到院前心電圖」應用　成功縮短救治黃金時間

太管處首次！利用直升機吊掛1千公斤木屑　供山屋生態廁所使用

花蓮表揚177名志工+17團隊　民眾熱情歡呼場面溫馨感人

授人以漁！更生人專業技職訓練再升級　法務部鄭部長親揭牌

年終壓軸清倉！法拍BMW油電車下殺5折　超值好物12／3登場

花蓮海岸漂流木創作賽！　即日起開放徵件

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政臉書曝始末

嘉義縣消防猛男桌曆　傳遞消防安全及動保觀念

花蓮違法聘用外籍移工務農比例大　縣府籲合法申請免受罰

網拍帳號淪為人頭戶　執行署攜手國稅局呼籲反詐

揭秘陸外送員真實收入　高頻出勤月薪破萬集中在「4城市」

黃捷入選「BBC百大傑出女性」　媒體人喊：到底怎麼選出來的

考委被提名人：謝宜容可再任公務人員　「但也要有機關首長肯用」

東京威力科創台南營運中心開幕　逾千名員工、最新技術進駐

郵局帳號「突顯示已止付」一回想慌了！她急報案：買演唱會門票

亞尼克聯名水水灶咖！夢幻台味甜點「紅心芭樂生乳捲」新上市

蕭薔被名醫讚「美到骨子裡」　愛瑜珈練就超柔軟美人

20年「蓮潭國際會館」熄燈　在地最後一日排隊只為一件事

樂樂球棒打老師！校方聲明曝　網狂轟「家長超噁心」：假意道歉

日本7年「冠軍護髮」、韓國熱銷香氛髮油！過年換頭照樣有綢緞髮

北市中山區養生館有貓膩！9嫩妹按摩兼做半套　9男客栽了

地方熱門新聞

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

即／中壢汽車維修廠房失火　火舌竄出濃煙沖天

台南市刑事警察大隊卸、新任大隊長布達交接

秋冬新北漁港療癒之旅　泡溫泉賞景嚐鮮美海產

泰國國慶首移師桃園舉辦　蘇俊賓感謝在桃泰國人

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

快訊／國道1號南向331.3公里台南仁德段4車追撞1人受傷

巷仔Niau榮獲2024「BEST 100」年度設計大獎肯定

快訊／國道1號南下311公里台南安定段驚傳火燒車

郭國文、林俊憲促黃金地帶興建台南歷史博物館

龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮　12/2登場

屏東婦身收入不穩定 內埔警+善心人士伸援手

營造友善職場雲嘉南計9單位獲金展獎

歡慶8周年！黑沃咖啡莊園咖啡分享會　頂級藝伎1杯千元被秒殺

更多熱門

相關新聞

即／醫療專機燈號異常！金門男折返醫院不治

即／醫療專機燈號異常！金門男折返醫院不治

金門縣一名吳姓男子昨（1日）主動脈剝離送往金門醫院救治，但醫院無法開刀處理，立即啟動緊急後送機制，怎料病患上飛機後，駕駛員卻發現發電機燈號異常，基於飛安考量無法起飛，只好再將病患送回金門醫院，但病患到院後因心律異常，經急救宣告不治。對此，安捷航空表示，NTO燈號是首次發生異常，研判是感應器過於敏感所致。

陳玉珍協調增加金廈船班　金門春節飛機加班

陳玉珍協調增加金廈船班　金門春節飛機加班

金門家扶愛心園遊會盛大展開！千人嗨翻

金門家扶愛心園遊會盛大展開！千人嗨翻

金門公寓火警消防兵分2路灌救！　3貓痛苦哀號

金門公寓火警消防兵分2路灌救！　3貓痛苦哀號

21幅古寧頭戰役油畫歷時10年修復　修復師曝細節與流程

21幅古寧頭戰役油畫歷時10年修復　修復師曝細節與流程

關鍵字：

金門

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

女兒出道！　AV女優引退了　

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面