授人以漁！更生人專業技職訓練再升級　法務部鄭部長親揭牌

▲更生人專業技職訓練。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門更生保護會攜手法務部矯正署金門監獄及國立金門高級農工職業學校創辦更生人「113年度室內配線丙級技術士技職訓練班」，3日上午11時在金門監獄舉辦開訓典禮，由本會董事長毛有增(福建高等檢察署金門檢察分署檢察長)主持，法務部鄭部長銘謙專程蒞臨金門指導，法務部林督導參事嚞慧、陳參事玉萍、矯正署林副署長憲銘、金門地檢署周檢察長士榆、金門監獄郭典獄長慶康、金門高職吳校長志衍及指導老師、福建更生保護會董事、顧問、福建省金門縣佛教弘法基金會董事、監察人及受訓學員等100多人共襄盛舉，場面盛大且熱鬧。

鄭部長於致詞時，特別點名感謝長期以來出錢、出力支持本會推動技職訓練之董事、顧問、金門高職校長、老師及弘法基金會等個人及團體，並親自頒發感謝狀表達謝意。同時也對本會及金門監獄攜手合作，評估水電證照技訓班未來性與展望性後所為之縝密規劃，積極克服訓練設備、場地、師資、學員來源及未來就業媒介等，表達肯定與讚許。最後鄭部長也勉勵在場學員，珍惜這歷經層層考驗，克服人力、物力、財力等挑戰，才得以順利開班之機會，並期許同學們能以最認真的態度學習，穩定發揮學習成果，順利取得證照，用漂亮的成績回應社會各界給予之善意與關懷。

毛董事長表示，鄭部長於兼任本會董事長任內，率先推動「職前一般安全衛生教育訓練」證照班，為「專業證照化」奠定良好基礎，本會於此基礎上持續精進，評估市場勞動力、人力資源供需，就業門檻、專業證照需求性及未來創業難易度等面向，最後擇定與日常生活緊密之「水電專業證照班」為開班項目，並獲得董事及顧問們大力支持，分別於112年度推動「丙級自來水管配管技術士技職訓練班」(水匠)，113年度接續推動「室內配線丙級技術士技職訓練班」(電匠)。期透過專業證照技術訓練，建立更生人之自信，緩和對未來出路之茫然與擔憂，於復歸社會後，降低求職碰壁之風險，加速進入職場進程及生活常態化，以穩定其身心及獲取家庭支持力量，發揮本會「授人以魚不如授人以漁」之技訓宗旨。

林副署長憲銘表示，政府資源有限，社會力量無窮，感謝本會毛董事長全力支持，金門農工吳校長師資支援，才會有今天室內配線班的成立，未來矯正署定會善用這得來不易的資源，持續協助金門監獄精進辦理技能訓練，讓同學學習一技之長，未來順利復歸社會。

吳校長志衍表示技能檢定訓練班的設立，不僅是為了幫助更生人考取室內配線丙級技能檢定證照，更是一個讓更生人重新規劃人生方向、重拾信心的重要契機，這不僅是考試的準備，也是為未來鋪路的過程，吳校長勉勵學員，學習的道路上可能會面臨許多困難，但只要堅定、不懈的努力，必將獲得更輝煌的成就，同時也期勉學員們，除了學會技能，更要學會如何面對未來的每一個挑戰。

特別值得一提的是，本期室內配線班第一期的學員，於術科開訓典禮前夕迎來令人振奮的好消息，本期學員於113年11月3日舉辦的學科考試中取得優異的成績，不僅全數高分通過學科考試，成績最高者之分數更高達97.5分，學員們均以最真實的成績表現，回應社會各界的善意。為此，鄭部長特地頒發旗開得勝錦旗一面，希望藉此好兆頭，讓這股氣勢得以綿綿不絕，用以迎接明年2月更為嚴苛的術科考試，並再創佳績。

金門更生保護會會對更生人水電證照班之規劃不僅止於技職訓練取得證照，對於未來就業之媒介、進階（乙級或甲級）專業證照輔導及創業貸款輔導等，均有相應之配套措施，力求以最完善的服務，讓更生復歸之路走得更為順利。本會將持續秉持仁愛精神，為維護社會安寧而繼續努力，幫助更生，是為了讓社會更美好，歡迎大家共同加入我們的行列。