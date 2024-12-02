快訊／起飛前突喊卡！醫療專機燈號異常　金門男送返醫院亡

▲安捷航空1日執行後送任務時，卻發生燈號異常停飛。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門縣一名吳姓男子昨（1日）主動脈剝離送往金門醫院救治，但醫院無法開刀處理，立即啟動緊急後送機制，怎料病患上飛機後，駕駛員卻發現發電機燈號異常，基於飛安考量無法起飛，只好再將病患送回金門醫院，但病患到院後因心律異常，經急救宣告不治。對此，安捷航空表示，NTO燈號是首次發生異常，研判是感應器過於敏感所致。

▲安捷航空表示，經查研判是感應器過於敏感所致。（圖／記者林名揚翻攝）



據了解，吳姓男子因心血管疾病送至金門醫院，經查有主動脈剝離情形，但醫院無法開刀處理主動脈剝離問題，故立即啟動緊急後送機制；不料病患上飛機後，駕駛員發動引擎時發現NTO（No Take-off，不可起飛）燈號亮起，基於飛行安全考量，如有燈號異常就無法飛行，金門醫院得知後立即連絡空勤總隊，迅速將病患送回急診室。但病患到院後心律出現異常，經急救仍於下午約1時宣告死亡。

對此，安捷航空表示，NTO燈號亮起，屬於「不適航項目」，基於飛安考量，依規定禁止起飛，機務人員隨即進行拆卸檢查，在清潔並重置感應器後，NTO燈號熄滅，並未查出任何部件發生故障，於同日恢復正常備勤。與飛機原廠討論，研判應是感應器過於敏感所致，且此次是NTO燈號首次發生異常，未有其他前例。

▲金門一名吳姓男子主動脈剝離，準備搭機後送時卻發生燈號異常停飛，再返回醫院病情急轉直下，急救不治 。（圖／記者林名揚翻攝）



後續為盡可能確保醫療後送任務順利，原廠技術人員將來台提供技術協助，並進行軟體更新，盡力避免燈號異常的狀況發生。公司也將加強每日起飛前例行檢查及系統測試檢查。

安捷表示，緊急傷病本身有極高的風險與不確定性，本次個案病況，涉及病患隱私及醫事人員判定，公司僅能信任專業，全力以赴。面對民眾的高度期盼，在能夠掌控的範圍，安捷已自主提升醫療照護品質及任務完成率；然面對不可控的風險，團隊只能戰戰兢兢，盡全力確保所有環節順暢無虞。針對這起憾事，安捷將持續向家屬表達慰問及關心，並盡可能提供所需的協助。