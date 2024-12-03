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快訊／北市爆麻疹群聚！20多歲男確診成第2案　接觸者匡列328人

▲▼疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

麻疹爆群聚案！疾病管制署今（3）日公布北市新增1起本土麻疹，是北部20多歲男性，是上周已公布本土個案的接觸者，初步研判為同起群聚事件。目前已匡列個案接觸者共328人，包括同住者2人、醫院及活動地接觸者326人，將持續健康監測與追蹤至12月21日。

個案於11月26日起因出現咳嗽、鼻炎、發燒、喉嚨痛等症狀，於11月27日曾至診所就醫，11月29日因後續出現出疹症狀，且因指標個案確診麻疹而被衛生單位匡列為接觸者，於當日下午由衛生單位安排就醫，經醫院通報後檢驗確診。個案將於明日解除居家隔離。

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疾管署表示，針對群聚事件，衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行相關疫調，亦針對與個案接觸之醫護相關工作者，進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排儘速接種暴露後預防之MMR疫苗或IMIG免疫球蛋白。

疾管署說明，我國今年累計14例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，7例為本土病例（含3起群聚），另7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南。今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0-2例，均為5年同期最高。

疾管署指出，依據各國通報資料顯示，今年全球麻疹整體疫情為近10年第二高，僅次於2019年，於年初驟升後至3月達高峰，目前已回到往年同期水平，今年累積已逾28萬3千例，以歐洲區增加最多。近期於美洲加拿大11月初疫情仍有上升趨勢，尤以新不倫瑞克省及安大略省較為嚴峻；鄰近國家中泰國及越南胡志明市疫情嚴峻且正處高峰。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應儘速通報，以利及時採取防治措施。

民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及接觸史。同時再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。

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關鍵字：

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