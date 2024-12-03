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打造全台苦茶油產業第一品牌！花蓮卓溪苦茶油食品加工廠啟用

▲▼花蓮卓溪鄉苦茶油食品加工廠30日正式揭幕，縣長徐榛蔚及眾多貴賓出席開幕慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮卓溪鄉苦茶油食品加工廠30日正式揭幕，縣長徐榛蔚及眾多貴賓出席開幕慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮卓溪鄉苦茶油食品加工廠30日正式揭幕，以全新自動化的榨油技術和友善環境的生產方式，將成為全台苦茶油生產的重要樞紐。縣長徐榛蔚及眾多貴賓出席開幕慶典，宣告花蓮的苦茶油產業，即將邁入新的里程碑。

開幕典禮上，崙山部落耆老以傳統祭祀儀式為加工廠祈福，並以「苦茶油」敬天地，展現部落對自然與文化的敬意。在縣長徐榛蔚的帶領下，與會嘉賓一起舉杯品嚐了當季新鮮製成的苦茶油，共同見證了這座加工廠的誕生。

▲▼花蓮卓溪鄉苦茶油食品加工廠30日正式揭幕，縣長徐榛蔚及眾多貴賓出席開幕慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，苦茶油食品加工廠正式開幕，讓花蓮第一線的優質農產，可以加工、加值為更高經濟價值的產品，未來在工廠的周邊腹地，也將增加冷藏以及相關保存設備，甚至是休憩園區，讓部落傳統的苦茶飲食文化以及食農教育，得以傳承與發揚光大。永續是花蓮的日常，健康也是花蓮的日常，健康從飲食開始，讓我們一起為花蓮，為家人的健康努力。

苦茶油自古以來便是華人飲食文化中的重要角色，而花蓮因其得天獨厚的自然環境，成為台灣苦茶油的優質產地。卓溪鄉地處中央山脈腹地，擁有豐富的生物多樣性和純淨的水源，為油茶樹的生長提供了最佳條件。

▲▼花蓮卓溪鄉苦茶油食品加工廠30日正式揭幕，縣長徐榛蔚及眾多貴賓出席開幕慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

卓溪苦茶油食品加工廠的成立，象徵著花蓮苦茶油產業邁向更高品質的階段，產區生果集貨後，立即進入乾燥加工流程接續壓榨，完成產地鮮採鮮榨的苦茶油。加工廠備有自動化大型螺旋榨油機及小型的油壓機，未來可以根據農產經營者的需求，控制溫度，鮮榨不同風味的苦茶油，保留了苦茶油的天然營養成分，還保證了油品的純度與穩定性。為生產最高等級的苦茶油，加工廠目前正亦將申請有機驗證生產管線，與當地農民合作，持續提升有機耕作面積，實現環境永續與食品安全的雙贏。

▲▼花蓮卓溪鄉苦茶油食品加工廠30日正式揭幕，縣長徐榛蔚及眾多貴賓出席開幕慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

卓溪苦茶油食品加工廠的成立，象徵著花蓮苦茶油產業邁向更高品質的階段。

崙山部落作為卓溪苦茶油食品加工廠的所在地，其意義不僅在於地理位置的便利，更在於文化與經濟的結合。部落長期以農業為生，但傳統農業銷售原物料收入有限，難以支撐整體經濟發展。加工廠的設立為部落提供了新的發展契機，將農產品轉化為高附加值的加工品，並透過品牌化運作進軍國內外市場。

▲▼花蓮卓溪鄉苦茶油食品加工廠30日正式揭幕，縣長徐榛蔚及眾多貴賓出席開幕慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

以全新自動化的榨油技術和友善環境的生產方式，將成為全台苦茶油生產的重要樞紐。

開幕活動上也頒發每年度花蓮油茶產業最重要的獎項，今年獎項評分由專家團隊設計最高標準（按積分敘獎，參賽者須達到標準才可獲獎），參加對象限縣內農友且需通過有機或產銷履歷驗證，方具備油茶籽評鑑資格。

今年評鑑結果出爐，金獎3名、銀獎4名、銅獎5名、優良獎3名，獲獎者將優先輔導取得「花蓮油茶證明標章」認證，代表花蓮縣參加國內外行銷推廣活動及成為玉溪地區農會的契作對象。

▲▼花蓮卓溪鄉苦茶油食品加工廠30日正式揭幕，縣長徐榛蔚及眾多貴賓出席開幕慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年評鑑結果出爐，開幕活動上頒發油茶產業最重要的獎項。

本次獲獎的油茶種植職人與產區品牌，榮獲評鑑金獎為葉步伸（阿步農園）、那孟賢（山上那良）、陳文忠（朵栗栗農坊）；銀獎為連崇德（長良自然生態農場）、張平禎（石多田有機苦茶園）、李新政（牧蟲園農場股份有限公司）、高啟鈞（卓溪鄉）；銅獎為高忠賢（光復）、顏增耀、巫國盛（卓溪）、李建國（耕鳥共食）、巫菊華（卓溪）；優良獎為陳林俊佑（天水生態農場）、許輩燕（騰燕有機農場）、蕭惠美（卓溪）。

農業處表示，卓溪苦茶油食品加工廠的成立，代表的不僅是生產能力的提升，更是對地方經濟與環境永續發展的承諾。未來，加工廠將與更多在地農民合作，逐步擴大有機栽種面積，提升生產技術與製油產能，並透過「油茶籽評鑑」、「花蓮油茶證明標章」，確保花蓮油茶籽與苦茶油的高品質及穩定性。此外，加工廠也致力於透過食農教育與宣傳，推廣苦茶油的健康價值，讓更多消費者認識到這一珍貴的自然資源。

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苦茶油產業第一品牌卓溪加工廠啟用

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