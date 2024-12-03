美考慮解除對敘利亞總統制裁　換取「切割伊朗」阻真主黨武裝

▲ 阿塞德1日在大馬士革會晤伊朗外長阿拉格齊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《路透》根據5名知情人士說法獨家報導，美國與阿拉伯聯合大公國近來多次商討，若敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）與伊朗斷絕往來，並切斷對黎巴嫩真主黨的武器供應，美國可能考慮解除對阿塞德的制裁。

消息指出，美國與阿聯相關討論近幾月來漸趨密集，主因包括美國對敘利亞全面制裁將於12月20日到期，以及以色列對德黑蘭地區網絡的持續攻勢，包括真主黨、加薩的哈瑪斯及敘利亞境內伊朗資產。

然而，就在討論進行之際，敘利亞反抗軍上周在阿勒坡（Aleppo）發動多年來最大規模攻勢。消息人士指出，此次叛軍進展突顯阿塞德與伊朗的聯盟存在某種弱點，而這正是美國與阿聯試圖利用的機會，但若阿塞德選擇依賴伊朗發動反攻，則可能使此策略變得更加複雜。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）1日訪問敘利亞，表明對阿塞德的支持。阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）周末也和阿塞德通話，討論最新情勢。

《路透》消息來源包括2名美國消息人士、4名敘利亞及黎巴嫩相關人士，以及2名外交官。他們表示，美國與阿聯看見在阿塞德與伊朗之間製造分裂的機會，但此前並無任何媒體曝光阿聯與美國之間此類合作。由於事涉幕後外交努力，所有消息人士皆要求匿名。