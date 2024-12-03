不只投球猛！林昱珉打高爾夫「1桿上果嶺」　超神技畫面曝光

▲林昱珉近日利用休息空檔打高爾夫球，結果一桿就打上果嶺。（圖／CTWANT、翻攝自林昱珉IG）

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中華隊在第三屆世界12強賽打出令人感動成績，不僅以黑馬之姿闖進冠軍戰，最終擊敗強敵日本登頂，奪下隊史首座一級賽事冠軍。其中台灣王牌投手林昱珉先發4局僅被擊出1支安打，投出3次三振、沒有失分，繳出精彩表現，如今一舉一動都備受關注。據悉，林昱珉近日利用休息空檔打高爾夫球，結果一桿就打上果嶺，精湛球技宛如職業選手。

據了解，林昱珉近日利用返台休息空檔打高爾夫球，隨後在IG限時動態分享過程，只見他頭戴遮陽帽，身穿一件水藍色高爾夫球套裝，拿起球桿準備大顯身手，表情十分有自信，隨後仔細瞄準好洞口揮桿，球桿在空中劃出完美弧線，精準地把球打上果嶺，球技不輸職業選手，讓一旁的球友也忍不住拍手叫好。

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▲林昱珉一桿就打上果嶺，完美球技宛如職業高球選手。（圖／翻攝自林昱珉IG）

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，王牌投手林昱珉功不可沒，但他也因花臂刺青及檳榔嘴備受議論，維基百科生平甚至一度被加上「8＋9」。對此，林母表示，自己為了支持兒子的棒球夢，從小便特別聘請美語家教一對一教學，為林昱珉奠定良好的外語基礎，兒子平時一心一意投入棒球訓練，絕非網友說的「8＋9」。

不僅如此，林昱珉就讀穀保家商時的歷史老師也透露，林昱珉不只英文流利，歷史也是強項科目，幾乎每次都拿滿分，「你交代他做什麼事情，他都很按照你的步驟，跟著你的腳步一起完成，那在學業上，他的表現就很亮眼。」另一方面，林昱珉已升上響尾蛇小聯盟3A，目前預估開季仍從3A出發，不排除能登上大聯盟。

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