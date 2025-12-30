怎麼開的！高雄街頭上演現實版「碰碰車」　離譜撞擊畫面曝光

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區建工路與大豐路口於27日下午發生一起交通事故。一輛由蘇姓男子駕駛的自小客車，在直行過程中疑似完全未注意車前狀況，正面撞擊正在路口待轉的多元計程車，巨大的衝擊力讓兩車瞬間在路面上「彈跳」，畫面宛如遊樂園的碰碰車，讓目擊民眾看傻了眼。

▲蘇男駕駛的自小客車，直接撞擊在路口待轉的多元計程車，衝擊力讓兩車瞬間在路面上「彈跳」。（圖／翻攝WoWtchout-地圖行車影像分享平台）

這起事故發生於27日下午14時許。據了解，現年66歲的蘇姓男駕駛當時正駕駛自小客車沿著三民區建工路東向西行駛。當他行經大豐二路口時，卻撞上正在路口停等、預備左轉大豐一路的多元計程車（駕駛為45歲王姓女子）。

由於撞擊力道不小，兩輛車在碰撞瞬間產生明顯的彈跳晃動，車頭嚴重損毀。所幸蘇男與王女僅受手腳輕微擦挫傷，經緊急送醫治療後均無大礙。

▲蘇男駕駛的自小客車，直接撞擊在路口待轉的多元計程車，衝擊力讓兩車瞬間在路面上「彈跳」。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方初步調查，雙方駕駛皆無酒駕情事。根據監視器畫面與初步研判，事故原因為蘇姓男子行車時「未注意車前狀況」，且未採取必要之安全措施，已違反《道路交通安全規則》第94條第3項規定。至於詳細的肇事責任歸屬，將由交通大隊進一步分析釐清。