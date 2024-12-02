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提前預熱綠美圖文化氛圍！台中市立美術館「草地上的美術課」登場

▲▼台中綠美圖模擬圖。（圖／翻攝台中市政府官網）

▲台中市立美術館舉辦「草地上的美術課」，7日將在中央公園觸覺體驗區登場。圖為台中綠美圖模擬圖。（圖／翻攝台中市政府官網）

文／中央社

台中市立美術館舉辦的「草地上的美術課」，7日將在中央公園觸覺體驗區登場，融合戶外藝術創作、體驗與教育推廣，攜手當代藝術家與在地教育團體，帶領民眾探索藝術。

台中綠美圖預計2025年底正式啟用，將成為結合市立美術館與市立圖書館的文化地標，為提前讓市民近距離感受綠美圖的文化氛圍，台中市立美術館7日於中央公園觸覺體驗區策劃大型戶外活動「草地上的美術課」。

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台中市立美術館今天表示，活動主軸有3大亮點，希望可以打造民眾戶外體驗藝術的全新感受。第1個亮點主題為「藝術課市集」，邀請10組藝術教育單位、兒童美學教育品牌共同參與，提供涵蓋不同年齡層的創意藝術課程，讓市民透過多元互動感受藝術的魅力。

第2個亮點主題為「戶外藝術課」，設計3個打開五感體驗的動態活動，純白舍團隊帶來的「肢體律動課」，以舞蹈引導親子互動探索動態之美；台灣當代馬戲表演團隊推出的「雜耍共玩課」，將融合馬戲藝術，帶領大小朋友挑戰變身為公園裡的雕塑；藝術家莊志維帶領「空間探索課」，透過環境觀察與創作，與大眾共創戶外裝置藝術。

第3個亮點主題「全日放送藝術體驗」可全日自由參與，內容包含「書本野餐」，邀請大家在藝術家與居民共創的野餐墊上享受閱讀時光；「黑青藝術計畫」結合AR與MR技術，帶領民眾探索現實與虛擬的交融；「藍美圖的記憶」則以藍曬技術與夜光創作邀請民眾參與時光記憶的藝術旅程。

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