菲律賓HIV病例激增「男性占94%」　年底恐破21萬5000例

▲ 顯微鏡下的HIV病毒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林行健馬尼拉2日專電

菲律賓的人類免疫缺乏病毒（HIV）病例迅速增加，估計累計至今年底可能超過21萬5000例，衛生單位呼籲高風險族群注意性行為安全、定期進行病毒檢驗。

菲律賓衛生部昨天配合「世界愛滋日」發布新聞稿，預估菲律賓HIV病例從1984年1月累計到今年底可能會達到21萬5400例。

截至今年9月，確診病例為13萬1335人，有8萬8544人正在接受治療抗反轉錄病毒藥物（ART），其中3萬4252人體內的病毒得到有效控制。

資料顯示，確診病例當中有94%是男性，約13萬2776例，其餘為女性。

就年齡層而言，以25歲至34歲居多，占總確診病例的50%；15歲至24歲居次，占30%；有1%以下不到15歲。不安全的性行為仍是菲國HIV主要傳染途徑，有96%都是透過這種途徑感染。

菲律賓的HIV新增病例一度於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間減少，從2019年的1萬2723例，減至2020年的8031例。

但在疫情趨緩後，新增HIV病患人數又開始回升，從2021年新增1萬2329例，增至2022年的1萬4935例，再增至2023年的1萬7254例。

單就今年7月至9月而言，菲國新增4595例HIV病例，其中28%在發現時已處於晚期。

衛生部根據傳染模型預估，如果沒有擴大防治力道，菲律賓HIV病例累計到2030年，將達44萬8000例。

菲律賓衛生部長荷博沙（Teodoro Herbosa）表示，及早發現是管控HIV病毒的最好辦法，並呼籲高風險族群避免不安全性行為、定期進行病毒檢驗。

荷博沙並強調，唯有透過集體努力，破除HIV的汙名，讓高風險族群勇於接受檢驗及治療，才能終止HIV病毒的傳播。（編輯：韋樞）