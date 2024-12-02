徵才文「喜歡吃下麵的你」遭炎上！網一翻更怒了　銷魂麵舖急回應

▲銷魂麵舖過往的文案，被網友挖出撻伐。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

超人氣排隊名店「大師兄銷魂麵舖」昨日被網友挖出過往文案，使用「喜歡吃下麵的你」、「吃了一斤」等語，遭批把低級當有趣，更有大票人洗版抵制。稍早，業者發文致歉，強調會加強內部培訓，未來將以更嚴謹的態度面對所有品牌溝通內容。

網友今在Dcard發文怒指，在X上看到有人整理一系列銷魂麵舖過往的文案，覺得也太讓女性不舒服了吧，像是徵才文寫著「徵心喜歡吃下麵的你」，還有行銷文案創造新詞「大吃一斤」，同時解釋道「女生吃了一斤的麵，發現自己受精了」。

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不僅如此，像是分享「12星座吃麵的方法」，其配圖也帶有性暗示；甚至還教網友，若發現特休用完，想請生理假時，能將他們的醬包擠在衛生棉上。

這讓轉傳者不以為然，直呼「有夠不舒服的，看完之後再也不想消費了！」而大票網友也洗版回應，「刻意噁心的廣告文案」、「請到底層當行銷的結果」、「真的有人會去應徵嗎」、「點進來之前沒想到會那麼噁」、「噁爛，反正我是不會再去吃了」、「不只女性好嗎？我也覺得超噁」、「真的好低級…這種店去吃就是拉低自己水準」、「完全不行耶」、「不止女生，我男生看了也覺得這是三小」。

▲網友罵爆。（圖／翻攝自Dcard）

稍早，「大師兄銷魂麵舖」在臉書聲明致歉，如下：

近日，因多年前的一則貼文引發討論，其中的內容被指出可能涉及不尊重女性的言論，我們感到非常抱歉。目前相關貼文已全部下架。在此，我們誠摯向所有受到影響的人士，特別是女性群體，致上最深的歉意，並對當時欠缺考量、不成熟的表現進行反省。

此次事件讓我們深刻學習到，無論出發點如何，即使並無惡意，應該要避免任何可能引發不適或誤解的表達。

此外，部分討論中涉及圖片本人的圖像被轉發，導致其承受了不必要的壓力與傷害。在此懇請大家專注事件本身，停止散播涉及個人圖像的內容，以免對無辜人士造成進一步影響。

為避免類似事件再度發生，我們將採取以下具體行動：

1.加強內部培訓，提高員工對性別平等與社會議題的認知；

2.未來將以更嚴謹的態度面對所有品牌溝通內容；

3.積極支持性別平等的倡導與推廣，並參與相關社會責任活動。

我們再次向所有受到影響的人士致歉，並以此為契機，努力成為更有責任感的品牌，為社會帶來更多正向影響。

感謝大家的提醒與指正，我們會深刻反省，再次致上歉意。

銷魂麵舖 敬上

▼業者發聲明道歉。（圖／翻攝自臉書／大師兄銷魂麵舖）