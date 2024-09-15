日本YouTuber喊「再來台灣啪啪啪」！一票人驚：這麼公開了嗎

▲日本YouTuber要來台旅遊，突然說一句「啪啪啪」讓台人歪樓了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

誤用狀聲詞尷尬了！一名日本YouTuber預告10月要來台灣遊玩，為了表達他興奮的情緒，用了「啪啪啪啪」來形容鼓掌聲，該文章引來眾多老司機笑回，「來台灣記得不要隨便把『啪啪啪』拿出來用哦，很容易讓人誤會！」事後，YouTuber上網一查才恍然大悟回應，「我會再多加學習的。」

一名日本YouTuber「HIKOLOG」在《Threads》分享一張台灣街景照片，他用流利的中文表示，已訂好10月的機票要到台灣玩，但文中突然來一句「啪啪啪啪」並附上拍手的符號，接著繼續說「已經迫不及待這趟旅行了。」

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文章曝光後，引來6000多名網友喊歡迎，「台灣有很多道地的小吃記得要去吃唷」、「有空可以到南部走走，體驗不一樣的台灣」、「台日友好」、「10/10是國慶日，有機會的話可以那天去總統府看看」、「小心台灣的行人地獄以及交通地獄」。

留言串中，不少老司機也笑虧提醒，「來台灣記得不要隨便把『啪啪啪』拿出來用哦，很容易讓人誤會」、「對不起 ，我看成來台灣啪啪啪」、「是想來...極樂台灣寶島嗎？怎麼會如此興奮」、「那個...台灣打字『啪啪啪』不是拍手的意思唷，是暗指性行為」、「我看到啪啪啪，心跳都漏了節拍，心想：都那麼公開的嗎」。

事後，「HIKOLOG」再次發文表示，他把「啪啪啪」當成拍手的意思來使用，後來上網查了「啪啪啪」才恍然大悟，「被很多人看到了，讓我覺得非常不好意思，我會再多加學習的。」