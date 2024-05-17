對學妹戳胸「我硬了」不認性騷　學長辯：她笑說變態...還要我IG

▲高中學長聊天對學妹戳胸，挨告性騷擾喊冤學妹沒說不舒服。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1所高中的高三學長去年（2023年）在校內司令台和學妹聊天，趁機隔衣戳胸並摸學妹背後內衣扣位置，還私訊學妹「害我硬了怎麼辦」等語，被控涉嫌性騷擾，學長堅稱只是嬉鬧、學妹笑罵「變態」但沒說不舒服，台北地院審結認定女方已表明「不要碰」、男方仍做出性暗示舉動，依成年人故意對少年性騷擾罪判刑3月、得易科罰金9萬元，可上訴。

本案發生於去年4月22日上午11點多，當時18歲已成年的高三學長，和16歲高一學妹站在校內操場司令台前聊天，學妹脫掉外套時，學長突然有反應，靠坐學妹右側突然一手戳胸、另一手貼在學妹背後撫摸內衣扣部位。

學妹頓時覺得怪異、不舒服，笑著告訴學長不要碰，學長作勢要解開學妹內衣扣、聲稱解開還是可以扣回去，學妹連忙說「不要」，學長仍將手停留一會兒。事後學長私訊學妹「別亂說我摸妳胸欸」，被學妹告誡以後別再亂摸，學長推稱「妳先色誘我的」、「妳害我硬了怎麼辦」、「妳拉衣服的時候我直接硬」等語。

女方母親看到對話紀錄很吃驚，氣憤女兒被佔便宜、提告追究。男方否認意圖性騷擾，堅稱只是在嬉鬧、在玩，他先問學妹能不能戳胸，學妹僅笑罵「變態」、沒說不舒服，且學妹還跟他要IG連絡。

辯護律師指稱女方當下沒逃走求救，反而接著陪老師跟男方吃飯聊天、繼續打打鬧鬧，沒向老師訴苦，可見女方不覺得受侵犯，只是少年男女發展感情過程、懵懂探索的舉動，雖然女方母親認為女兒吃虧了，仍不構成犯罪。

不過女方指出，因納悶男方當時的舉動到底是因為出了什麼事，所以要IG連絡關心對方，但學長根本沒問她可不以摸摸看、就直接戳她胸，確實讓她感到不舒服。

法官審理認為女方已說「不要碰」，就算如男方所稱是笑著說，但「說不就是不」，況且男方私訊女方稱「直接硬」等語，代表當下感受性興奮、行為目的出於性騷擾意圖，考量男方道歉但不認罪，也沒達成和解，判已就讀大學的男方3月徒刑、得易科罰金9萬元，不宣告緩刑，可上訴。