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麥克雞塊、大薯買1送1！麥當勞APP「最新優惠券」一次看

▲▼麥當勞4塊雞塊。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞本周限定優惠券出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP本周優惠出爐，不僅有麥克雞塊買1送1、蘋果派特價34元，加碼周年慶限定「7大優惠券」，大薯、薯餅全買1送1，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至12月3日）
1. 單點4塊麥克雞塊（原味／椒麻）買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至12月8日）
1. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）特價42元
2. 單點蘋果派特價34元
3. 單點小杯玉米湯特價40元
4. 單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊特價60元

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至12月10日）
1. 單點大薯買1送1
2. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:14前使用）
3. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:15後使用）
4. 單點薯餅買1送1（早餐限定）
5. 買20塊原味麥克雞塊分享餐送原味麥克雞塊6塊
6. 買30塊原味麥克雞塊分享餐送原味麥克雞塊6塊 
7.買雞塊雞腿分享餐送麥克雞塊（6塊）

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞周年慶推炸雞買1送1。（圖／業者提供）

另外，繼光香香雞近日迎來51周年慶，在本周四、周五、周六、周日祭出「炸雞買1送1」，只要於全門市購買大份香香炸雞，即可獲得中份香香炸雞兌換券1張，限在2024年12月9日起至2025年1月5日兌換完畢。

憑「51周年慶兌換券」還可享雙重優惠，包括加價109元升級2號套餐，可將中份香香炸雞升級為含有大份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇的「2號套餐」，以及中份香香炸雞升級為大份香香炸雞並點購12月新品「掌中寶」及新品「卡滋脆餅」可享加購優惠價。

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