詐大谷5.5億「水原又出奧步」！提1理由要求量刑宣判延到1／24

▲水原一平以身體不適無法如期完成報告書為由，要求延後量刑宣判。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國大聯盟洛杉磯道奇隊選手大谷翔平的前任翻譯水原一平涉嫌從大谷的銀行賬戶中詐騙約1700萬美元（約新台幣5.5億元），因此被依銀行詐欺等多項罪名起訴。該案原定要在10月25日宣判量刑，然而被告水原卻兩度以個人理由要求延後，目前已經確定又要延後至2025年1月24日。

根據《讀賣新聞》報導，水原一平因沉迷賭博，將歪腦筋動到大谷身上，利用大谷翔平對他的信任，長年從大谷的銀行帳戶匯款給運動賭博組頭，不法轉移超過1700萬美元（約新台幣5.5億元），甚至因此害大谷差點涉入簽賭疑雲。

水原6月在認罪聽證會上承認所有起訴內容，而全案原定要在10月25日量刑宣判，但是水原的辯護團隊卻以無法及時完成量刑所需的賭博成癮診斷報告為由，要求延後量刑宣判，最終獲得延期，改於12月20日進行。

▲水原一平詐取大谷翔平1700萬美元。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，隨著時間逐漸靠近，水原的辯護律師27日又再度向美國聯邦地方法院提出申請，要求將量刑宣判日期再次延後，改至2025年1月24日。

根據水原的律師27日向聯邦地方法院提交的文件顯示，水原在過去2個月內多次與心理學專家面談，討論他本人賭博成癮相關的情況，以便為量刑所需的報告書提供依據。然而，原定於11月24日的最後一次面談因為「水原一平身體狀況不佳」而未能進行，導致報告書無法在原定日期前完成。因此，被告律師請求法院將宣判日期延後至明年1月，以便完成所有必要手續。

聯邦地方法院已經答應水原的要求，確定將量刑宣判延後到2025年1月24日舉行，而這也是第二次的延期。