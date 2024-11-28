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跨年最高潮！劍湖山21天花火暖身　摩天輪煙火888秒歡樂壓軸

▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林劍湖山世界遊樂園為亞洲唯一將煙火架設在摩天輪主體的跨年煙火，迎接2025跨年，劍湖山瘋花火自12月7日至12月30日，搶先在「幸福廣場」推出21天的限定花火活動暖身；重頭戲則是12月31日「劍湖山2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」，由400台無人機與摩天輪主體煙火，打造史上最歡樂的「888秒」。

劍湖山世界董事長尤義賢說明，劍湖山摩天輪跨年煙火秀將邁入第18屆，今年搶先在「幸福廣場」，推出21天的限定花火活動為跨年預熱，點亮冬日夜空；而12月31日則是大家引頸期盼的「劍湖山世界2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」，將由快樂滿滿的400台無人機與千米環繞式「滿山花火」視覺震撼，打造史上最歡樂「888秒」跨年大秀高科技共演。

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▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲劍湖山世界2025跨年煙火記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

2025劍湖山世界跨年晚會，於12月31日18時30分開始，由堅強的卡司陣容與民眾一起迎接2025年的到來，包含KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HTBEAT、T.Rock 高定言、Zi、王相文、球球、ZX芷軒、星動力娛樂 SHOW CASE、曼斯特專業舞蹈團、SOUL BEAT 專業舞蹈團，主持人沐妍及顥文，以及家家將在跨年後獻上2025年新年首唱。

▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

眾所矚目的跨年大秀，用無人機燈光展演、長達1000公尺的環繞式滿山花火與全台唯一的摩天輪跨年煙火，打造史上最歡樂的「888秒」，帶領民眾從2024到2025的跨年時刻一起超越快樂，以400架無人機排出倒數數字與全台民眾一同迎接2025年；煙火及無人機都有經過角度試算將以最高規格及高科技共演呈現最美的效果，只有在園區內才能欣賞到最震撼且最美麗的跨年煙火。

▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲▼劍湖山世界2025跨年煙火亮點曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲劍湖山世界2025跨年煙火搶先曝光。（圖／記者王悉宇翻攝）

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