食量小！一脫單「餐費支出變多」她喊男友賺到　網戰翻：要感恩

▲原PO和男友交往後，餐費的支出變多了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多情侶在花費上，都會採AA制。只是近日就有網友發文表示，她的食量比較小，但自從交了男友，餐費的支出就越來越多了，因為她明明吃不了這麼多，餐費卻還是要平分，跟她交往真的很賺！貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「食量很小，卻要跟男友平分餐費」為標題發文，提到她自從交了男朋友後，餐費的支出變得越來越多。以前她單身時，隨便吃個甜甜圈就能算一餐，但現在每次外出用餐，總是要點火鍋或燉飯，可她最後其實也只吃得下一半，剩下的都進了男朋友的肚子，對方跟她交往真的很賺！

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「談戀愛不要計較這種小錢，不然就別談戀愛了吧」、「我自己覺得剩食物，對方願意幫你吃掉要感恩，不然很浪費」、「他是幫你處理你吃不完的分量，又不是要你分攤他自己想吃的量」、「每次都要幫小食量女友吃剩下的食物，我不覺得很賺啦」。

但也有網友直呼，「食量小就真的很虧啊，我也是食量很小的，吃到飽或有自助吧的餐廳我就不會去」。此外，還有網友建議，「只點自己吃得下的分量應該可以解決這問題」、「點你吃得完的量就好，然後自己出自己的餐費」、「各出各的啊，你吃不完別給他吃不就好了」、「你們可以外帶回家吃啊，他買他的火鍋，你買你的甜甜圈不就好了」。