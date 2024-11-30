她好奇「長得漂亮就能當貴婦？」　一票搖頭：只是入場券

▲原PO好奇，是不是只要漂亮，就相對容易當上貴婦？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

長得漂亮就能當貴婦嗎？近日有網友發文表示，她身邊有一些醫生娘，雖學歷不到非常高，但普遍長相、身材都不錯，並在生子後辭職當貴婦，是不是只要有一點姿色，就可以當個年輕貴婦呢？貼文曝光後，掀起討論，其中不少網友則搖頭。

女網友在Dcard上，以「女生漂亮就能上嫁當貴婦」為標題發文，提到她身邊有一些「醫生娘」，儘管學歷不算非常高，但卻因為長相和身材不錯，結婚後就成了醫生娘。她透露，自己身邊的醫生娘通常在生完第一胎後便辭職，並把孩子送到托嬰中心或交給保母照顧，自己則過著貴婦般的生活，有些甚至成為網美。

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原PO表示，有些醫生娘只生一胎，也有一些醫生娘選擇不生小孩，但會養寵物，依然過著貴婦生活。她認為，能夠吸引醫生注意也是一種本事，但這樣的現象讓她覺得，只要女生漂亮、有點才藝或內涵，就很容易嫁給醫生；反而是男生，必須很會賺錢，甚至有房、有車才能娶到老婆。她強調自己沒有仇富或歧視誰，只是覺得女生似乎只要有點姿色，就有機會過上貴婦的生活。

貼文曝光後，有網友則指出，「漂亮是基本而已，很多醫生娘她們家境通常還不錯～很多爸媽是政府官員或經商大老闆，能養出醫生的家庭，對方也是會評估各種利益的啦」、「搞不好人家只是學歷差了點，但是娘家很給力」、「這題我大概可以回答，我周圍很多護理師朋友，想嫁醫生但都只被當小三。除了漂亮以外，人家一定還有其他能力才能當正宮」、「我自己認為外貌只是入場券，一定還有其他沒發現的原因」。

也有網友回應，「現在醫師娘撐得上貴婦了嗎？我朋友是醫師娘，她每天騎摩托車去上班，不論颳風下雨，身上沒什麼行頭，不說真的沒人知道她先生是醫師」、「醫生的薪水真的有多到養得起貴婦嗎」、「醫生娘算不上貴婦啦，遇過的醫生娘，那生活品質，頂多只能說是衣食無憂的家庭主婦而已」。話題引發討論。