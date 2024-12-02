幼稚園自己洗澡、小學開瓦斯煎蛋！陳傑憲哽咽：感謝父母讓我獨立

▲台灣隊長陳傑憲。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

世界棒球12強賽中華隊拿下冠軍，「台灣隊長」陳傑憲的好表現讓大家驚豔，他接受媒體訪問時說，他要感謝在天上的父母，「也感謝自己這麼的堅強，如果沒經歷這些事情，今天也無法在這裡跟大家分享」。

陳傑憲在TVBS電視節目《看板人物》哽咽表示，小時候家裡不富裕，過得沒那麼好，卻也讓他獨立，幼稚園要自己洗澡，小學要開瓦斯煎蛋，對父母的印象也不好，他們因為工作忙較少陪他，小二他因為加入球隊開始住校，爸爸一起當教練，媽媽為了4個小孩也每天到球場，那時才有被照顧的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳傑憲指出，他高中畢業才回家，小二到18歲在學校住了10年，只有過年才回家，他在周末都去同學家，成年後跟爸媽相處像朋友，情感也變好，「相處得那麼好，但過沒多久他們就走了，其實很難去接受，但也感謝自己這麼的堅強，如果沒經歷這些事情，今天也無法在這裡跟大家分享這些事情」。

被問到有規劃生女兒嗎？陳傑憲說，他現在有能力，希望給小孩衣食無憂的生活，把小時候沒得到的愛回饋他小孩，自家有4個小孩，過年過得開心，而長大後父母跟哥哥過世，至少還有3個手足，「感謝爸媽讓我不是一個人，雖然他們先走，至少世上還有最親的三個人，雖然平常比較少聯絡，但至少三個人還能互相（扶持），所以才說想要再生第三個」。

延伸閱讀

▸ 里長頂樓違建「火警無處逃」 遭投訴反嗆：政府沒錢拆

▸ 女友月薪3萬「結婚至少要買房」 竹科工程師搖頭：連頭份都漲到買不起

▸ 狗媽媽被賣到狗肉店…籠中顫抖叼起寶寶「托付路人」 揪心畫面瘋傳