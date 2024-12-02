被爸爸持槍綁架！　7歲女兒懇求別殺她：我今天不想去天堂

▲查爾斯綁架女兒並威脅會開槍，女兒則是懇求父親不要殺她，直說「我今天不想去天堂」。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄亥俄州一名43歲男子綁架帶走7歲親生女兒，手持槍枝，甚至威脅到場員警「我會朝我們兩個開槍」，要求與女兒的母親談判。依據911音檔，當時7歲女兒懇求父親不要殺她，直說「我今天不想去天堂」。

紐約郵報報導，7歲女孩奧克琳（Oaklynn Alexander）11月11日待在祖母家中，卻被未擁有合法監護權的父親、43歲男子查爾斯（Charles Ryan Alexander）綁架帶走，警方得知消息後展開追捕行動，成功攔下查爾斯，展開對峙。

當時查爾斯把槍口對準員警，同時抓著奧克琳，大吼「我會朝我們兩個開槍，退後」，奧克琳則是小聲絕望地向父親說不。如此之外，查爾斯也要求與女兒母親談判。

依據911音檔，奧克琳隨後開始向父親不斷提問「你怎麼知道我們會去天堂」、「我要去天堂嗎」，當她意識到這是什麼意思之後，她迅速大喊「不要！我今天不想去天堂！」查爾斯看到女兒的反應後說，「我也不希望這種事情發生，我只是想和妳媽媽談談」。

當時911調度員告訴查爾斯，「我知道你不想傷害你女兒，你也不希望事情演變成這樣，但我們不要做任何無法挽回的事情」。在整個通話期間，員警開槍打死查爾斯，奧克琳則是親眼目睹父親遭擊斃，隨後被送回家人身邊。

事發後，家屬成立GoFundMe募款專頁，為奧克琳籌措心理照護以及未來其他費用等資金。截至1日，善款金額已達到接近8000美元（約新台幣26萬元）。