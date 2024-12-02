普丁批准未來3年國家預算！　明年「軍事開支4.1兆」創紀錄

▲ 普丁簽署2025至2027年預算。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁1日批准2025至2027年國家預算，其中國防支出就占明年預算的32.5%，達13.5兆盧布（約新台幣4.1兆），主要將用於烏克蘭戰場，政府也強調這份預算削減財政赤字，將未來3年國債比率為維持在20%以下。

綜合《路透》及《美聯社》，俄國政府網站1日公布的文件可見，2025年國防預算占整體的32.5%，較今年的28.3%明顯提高，金額達到創紀錄的13.5兆盧布。

莫斯科此前便曾表示，滿足烏克蘭特別軍事行動需求及支持軍隊仍為預算優先事項，同時須兼顧社會需求與技術發展。但有近1/3開支被列為機密，不開放公眾監督，成為蘇聯解體後最不透明的一次。

俄國預算獲批准之際，歐盟新任外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）、歐盟理事會新任主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟鄰里及擴大事務專員科斯（Marta Kos）1日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，重申對烏克蘭人民的「堅定支持」。

俄烏開戰將近3周年，近期局勢再度升溫。俄軍近幾月來在烏東逐漸逼退烏軍，儘管基輔獲得西方盟友數十億美元軍援，但俄軍規模更大，裝備也更精良。莫斯科上周揚言攻擊基輔政府大樓，且對烏克蘭能源設施發動大規模空襲，聲稱是對基輔使用美英先進武器的回應。