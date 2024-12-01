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寧願賣房賣車！　老闆不忍心解僱員工：說出這2字很難

▲▼ 高層,長官,老闆,決策者,男人,男子,背影。（圖／CFP）

▲老闆不忍心解僱員工，引發網友熱議。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名老闆近期引起不少網友熱議，因為他儘管生意面臨巨大虧損，即便是賣房、賣車，甚至把持有的加密貨幣全數賣掉，也不忍心解僱員工。

星洲網報導，這名老闆自2011年起創業，經營快遞公司、洗車等3種不同類型的業務，但如今快遞業務正面臨嚴重財務困境，每個月都在虧損。老闆坦言，「最大錯誤就是開設快遞業務」，未能吸引足夠客戶使用配送服務，以為人們會像疫情管制期間那樣大量消費，但如今每個月的現金流均呈現負數狀態。

「2024真的是非常艱難的一年」，老闆表示，為了彌補損失，不得不賣房，「我已經賣掉2016年在雪蘭莪州買的房子，只為彌補生意上的虧損，去年我也把所有加密貨幣賣掉」。

老闆也提到，他打算關閉其中一家業務，但心中滿是傷感痛苦，因為這代表有11名員工面臨失業，「每當我想到要關掉生意內心就會很難過，我該怎麼面對這11名員工呢？其中一名員工從單身時期就跟著我工作，如今已經結婚，還用我發的薪水買車，要說出『解僱』這兩個字真的很難」。

不只如此，他也透露，由於每月都付不起車貸，已與車行接觸，但仍要支付不少款項。許多網友分享自身看法與建議，協助這名老闆解決當前財務虧損，「可以去找銀行處理貸款問題，告知不打算繼續履行貸款協議，貸款專員會提供解決方案」、「若實在付不起，可以考慮出租車輛，租賃所得款項可用來支付銀行貸款」。

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