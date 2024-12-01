不讓青年上戰場！　徐巧芯、葉元之接連修法：禁未滿20歲參與民防團

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

教育部日前通知高中發放「青年服勤同意書」引發爭議，國民黨立委徐巧芯提出《全民防衛動員準備法》第15條修正草案，刪除「學校青年動員服勤」；藍委葉元之也提案修正《民防法》，排除20歲以下青年參與民防及學校防護團編組，「確保青年學子不會上戰場」。

徐巧芯在提案說明指出，教育部調查高中（含）以上等尚未符合兵役役齡之青年學生戰時自願參加後勤工作，雖已澄清服勤範圍會排除軍警單位，但家長與社會大眾仍擔憂，她認為有必要就《全動法》，針對涉及學校青年部分做出適當修正並刪除相關文字，「確保青年學子不會上戰場」。該提案已在上周五付委。

而國民黨立委葉元之、林沛祥、蘇清泉、廖偉翔也鑑於國防部、教育部明確表示青年服勤不涉及參與事軍事勤務，應廢除「青年服勤同意書」之簽署，因此修法排除20歲以下青年參與民防及學校防護團編組。

該提案指出，現行「民防法」、「全動法」對於參與民防工作的對象規定較為廣泛，可能導致未成年學生在戰時被徵召參與戰鬥，對其身心健康造成不利影響也無法確保其人身安全。因此，針對救災、戰時運輸、戰時補給，20歲以下之人處於身心發展階段，國家應盡最大可能確保其安全，在緊急狀態下應由成年人指揮，故排除其參與民防、學校防護團編組。